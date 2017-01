Amrous Safia succède à Achouri Nadjib

Par DDK | Il ya 13 minutes | 5 lecture(s)

La direction générale de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (ANIREF) a lancé un avis d’appel d’offres pour la réalisation des travaux d’aménagement du parc industriel d’Oued El Berdi. Cet appel d’offres s’adresse aux entreprises justifiant d’un certificat de qualification et de classification de niveau 07 ou plus pour l’activité principale relevant des travaux publics, bâtiments ou hydraulique. Le parc en question se veut être le fleuron de l’industrie dans la wilaya de Bouira selon la direction de l’industrie et des mines. Une institution qui a changé de directeur jeudi dernier avec la nomination d’une directrice, en l’occurrence Mme Amrous Safia. Cette dernière occupait le même poste à Boumerdès et vient ainsi remplacer M. Achouri Nadjib qui a été muté comme directeur de l’industrie et des mines à Laghouat.

Hafidh B.