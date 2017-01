Mohamed Hattab inspecte le chantier

Par DDK | Il ya 13 minutes | 6 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab, a effectué, mercredi dernier, une visite de travail «inopinée» sur le tracé de la pénétrante autoroutière Ahnif - port de Béjaïa.

Il sans doute voulu voir de visu le taux d’avancement de ce mégaprojet, dont la date de livraison totale reste tributaire de la levée de certaines contraintes d’ordre, selon le directeur générale de l’ANA, «techniques» notamment dans sa section Amizour-EPB.

«Accompagné du directeur des travaux publics, le wali a entamé sa visite à partir d'Ahnif et a inspecté tous les chantiers sur tout le tracé jusqu’à Bejaia», indique la cellule de communication de la wilaya dans un laconique communiqué, précisant que «le taux d'avancement de la première tranche est estimé à 95%».

De même, lit-on dans le même communiqué, «42 km linéaire de la pénétrante sont déjà achevés, reste les travaux de réalisation des signalisations horizontales et verticales.» Le wali, ajoute le communiqué, «a instruit le directeur des travaux publics d’aller encore plus vite pour rattraper le temps perdu et livrer le projet dans ses délais», sachant pertinemment que ce tronçon est très attendu par les automobilistes qui empruntent la RN26 notamment.

«Une réunion est prévue au cours de la semaine prochaine avec les responsables de l’ANA, de l’entreprise chinoise CRCC, ainsi que tous les intervenants dans le cadre de ce méga projet, afin de préparer un calendrier d’exécution», conclut la même source. D’une importance capitale, cette liaison autoroutière est conçue pour désengorger le port de Béjaïa, considéré le 2e en Algérie.

Bénéficieront aussi des bienfaits de cette pénétrante, les entreprises économiques du tissu industriel de la vallée de la Soummam, notamment les zones d’activités d’El-Kseur et d’Akbou, du fait que la RN26 qui traverse plusieurs villes ne pouvant répondre à ce besoin pressant de développement économique de la région si l’on juge par les encombrements récurrents qui se forment au niveau des grands centres urbains comme Sidi Aïch, Ouzellaguen ou Akbou, faisant perdre du temps aux transporteurs outre les risques d’accidents qu’ils encourent à cause de l’étroitesse d’une chaussée à double sens et mal entretenue.

La pénétrante formera deux droites parallèles avec l’oued Soummam qu’elle longera sur toute la longueur comme elle desservira 5 villes, à savoir : Tazmalt, Akbou, Sidi Aïch, El-kseur et Béjaïa. Elle reliera sur une longueur de 100 kilomètres avec deux voies en double sens la ville de Béjaia à l’autoroute Est-Ouest dont le branchement est prévu à Ahnif dans la wilaya de Bouira. Le projet comportera une centaine d’ouvrages, dont les plus importants sont le tunnel de Sidi Aïch et le viaduc d’Akbou.

