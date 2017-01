Les paramédicaux et les OP protestent

Par DDK | Il ya 14 minutes | 8 lecture(s)

Les paramédicaux et les ouvriers professionnels, exerçant au centre hospitalo-universitaire de Béjaïa, ont entamé, en fin de la semaine dernière, un mouvement de protestation et de grève pour réclamer le paiement de leurs salaires dans les délais.

Cela fait deux mois que ces travailleurs n’ont pas perçu leurs mensualités. «Au début, nous avons fait passer la santé des patients avant nos salaires. Mais, nous avons, aussi, besoin d’argent pour subvenir aux besoins de nos familles, d’autant plus que nous vivons dans une conjoncture sociale très difficile», a indiqué l’un des protestataires.

Ces derniers ne semblent pas convaincus par les justifications que leur a fournies la direction dudit CHU. «Des fois, on incombe la responsabilité au contrôleur financier ou à la trésorerie, et parfois, on nous informe que le retard dans le versement de nos salaires est dû à des erreurs dans le fichier informatique», a-t-on déploré.

Pour sa part, la direction du CHU de Béjaïa a reconnu «la légitimité» de la revendication de ces travailleurs, tout en évoquant la nécessité de régulariser, au préalable, les situations financières précédentes, avant de procéder au virement des salaires des travailleurs. En somme, c’est juste une question de temps, affirme la direction du CHU. En tous les cas, les paramédicaux et les OP de cette structure sanitaire assurent que leur mouvement de protestation va continuer tant que leur problème n’est pas résolu.

B. S.