«Les retraités doivent être recasés pour libérer ces logements»

Par DDK | Il ya 30 minutes | 16 lecture(s)

«Un travail est en train de se faire sur le terrain pour traiter au cas par cas ces logements indûment occupés et trouver des solutions adéquates afin de satisfaire tout le monde», a indiqué Hamid Malki, président de la commission de l’éducation (APW), sur le sujet, jeudi en marge de la séance de travail tenu à la wilaya. «Des commissions seront installées au nouveau des daïras et APC pour suivre ce travail jusqu’à son achèvement», ajoutera-t-il. Défendre l’école, l’application de la réglementation et la régularisation de certains occupants de ces logements de fonctions relèvent aussi des préoccupations majeures de ces commissions à mettre en place. «Les retraités occupants des logements d’astreints doivent être recasés pour libérer les logements en question et les mettre à la disposition des enseignants et cadres de l’éducation en fonction», a-t-on souligné.

Nadia Rahab.