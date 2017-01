Vite relever la tête !

Par DDK | Il ya 24 minutes | 39 lecture(s)

Après avoir bénéficié de deux jours de repos au lendemain de leur déroute face à l’US Biskra (0 - 3), les joueurs de la JSMB ont rendez-vous dans la matinée d’aujourd’hui avec le staff technique, pour entamer les préparatifs du prochain match du championnat à domicile contre le WA Boufarik. Les supporters du club, en colère, prévoient de se rendre en force à la séance et comptent exiger, encore une fois, des explications de la part des joueurs suite à l’humiliation subie vendredi dernier contre un concurrent direct pour l’accession. Les supporters estiment que même si l’on peut accorder des circonstances atténuantes aux joueurs ayant, certes, fait face à des pressions terribles de la part des Biskris, comme il est dénoncé par la direction de la JSMB, il n’en demeure pas moins que la responsabilité des partenaires de Bensaha reste engagée dans cet énième ratage. Car, pour une équipe jouant les premiers rôles en championnat, jugent-ils, louper trois penalties, en l’espace de deux matchs seulement, est tout simplement «inadmissible», surtout pour un effectif englobant en son sein de nombreux joueurs ayant fait leurs preuves en ligue 1, à l’image de Rait, Ouanes, Merbah, Drifel et autres Boumechra. Quoi qu’il en soit, le bilan des trois premières journées de la phase retour reste bien en deçà des attentes. Pour rappel, les Béjaouis (5es, 28 points) restent sur une victoire à l’extérieur contre le RC Arbaa, une défaite à domicile contre Mascara et une autre vendredi dernier à Biskra. Pour sa part, le coach en chef de la JSMB, Younes Ifticene, qui compte remobiliser ses troupes dès ce matin pour la suite du parcours, est enfin appelé à trouver des solutions efficaces pour redynamiser le groupe.

B Ouari