Boudiaf aujourd’hui à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 24 minutes | 52 lecture(s)

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, sera aujourd’hui à Tizi-Ouzou pour une visite de travail et d’inspection.

Plusieurs escales sont prévues dans le programme du ministre. Le ministre devrait s’arrêter en premier sur l’avancée des travaux du projet du centre anti-cancer de Draâ Ben Khedda et fera vraisemblablement un crochet à l’EHS de cardiologie pédiatrique, implanté dans la même localité. Comme deuxième escale, le ministre devrait s’attarder du côté du CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou. A commencer par un déplacement à l’unité de Belloua, où il est prévu qu’il procède à l’inauguration du service de réanimation polyvalente, avant de visiter le nouveau bloc pédagogique de la même unité. A l’unité du chef-lieu, Boudiaf aura, croit-on savoir, à visiter la toute nouvelle unité de télémédecine, récemment mise en place, le bloc pédagogique et celui de lithotripsie flambant neuf, le nouveau service de psychiatrie, celui de la médecine légale et l’unité neuro-vasculaire. Est également prévue l’inauguration du centre d’addictologie et du nouveau service et bloc des urgences de néonatalogie. Par ailleurs, le ministre Abdelmalek Boudiaf devrait poser la première pierre du futur pavillon des urgences de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique. Le ministre procèdera également à l’inauguration du centre de transfusion sanguine du CHU et visitera le laboratoire de toxicologie. L’autre escale du ministre est la polyclinique de la nouvelle ville qui est également au programme de cette visite. Des haltes sont prévues aux services d’externalisation des consultations spécialisées et à l’unité d’endoscopie. La clinique privée d’hémodialyse Yefsah est elle aussi inscrite dans l’agenda de la visite du ministre. Tout comme l’EHS d’Oued Aïssi. Le ministre y procèdera à la baptisation du nouveau service de pédopsychiatrie «du nom du Dr Bouslimane Abdelhafid, décédé en 2015 dans le cadre d’une mission médicale aux Lieux Sains de l’Islam», nous indique-t-on. La visite s’achèvera selon le programme établi, à moins d’un changement de dernière minute dans la commune d’Ouadhias où le ministre s’arrêtera sur l’avancement du projet de réalisation d’un hôpital de 60 lits.

Kamela Haddoum