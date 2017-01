L’ancien conservateur du foncier dans le collimateur de la justice

Par DDK | Il ya 25 minutes | 47 lecture(s)

Une enquête judiciaire vient d’être déclenchée par les services de la Police de la commune de Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya de Bouira, à propos d’un contrat de location d’une assiette de terrain au profit d’un investisseur privé, qui date de 2016. Cette assiette a été transformée en parc d’entrepôt privé. En effet et selon une source sûre, c’est suite à une instruction du wali que l’enquête a été déclenchée. L’ancien conservateur du foncier et l’entrepreneur ayant bénéficié de cette assiette ont été déjà auditionnés par les enquêteurs. Ces derniers enquêtent essentiellement sur les procédures administratives suivies par la conservation foncière et sur le respect du code du marché. Des anomalies auraient été déjà soulevées, affirme notre source.

O.K.