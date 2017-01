«Le projet du centre anti-cancer sera relancé»

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Le wali de Bejaïa, Mohamed Hattab, a effectué, avant-hier dimanche, une visite de travail et d’inspection dans les trois communes de la daïra de Darguina.

Après s’être rendu à Kherrata, le wali a entamé sa visite dans la daïra de Darguina en inspectant, dans la commune de Taskriout, plusieurs projets mis en stand-by depuis des lustres. D’abord, il s’enquit de la situation du chantier de réalisation d’une bibliothèque communale dont les travaux ont été entamés en août 2009, mais, les oppositions et autres problèmes financiers ont fait que les travaux ne sont pas encore achevés à ce jour. Ensuite, il s’est rendu sur le lieu qui doit servir d’assiette pour la construction d’un nouveau siège de l’APC. Un projet qui date depuis plus de 6 ans. Il en de même du projet portant construction d’un bureau de poste, qui traîne depuis 2010. Dans la commune d’Ait-Smaïl, le premier magistrat de la wilaya a rendu visite à la polyclinique et a annoncé qu’il ferait tout pour aider à l’ouverture d’un point d’urgence au niveau de cette même polyclinique. Ce projet tant souhaité par les responsables locaux et la population se concrétisera dès la réception de l’ambulance et de la radiographie promises toutes deux dernièrement par la DSP. C’est là que le wali, en plus d’avoir discuté longuement avec les élus et les fonctionnaires de la polyclinique sur l’importance de l’accueil et de la salubrité des établissements de santé sur le mental des malades, il a, en outre, annoncé devant les medias présents que «malgré les restrictions budgétaires que connaît notre pays, la wilaya de Bejaia bénéficiera d’un centre anti cancer. Dernièrement, le Premier ministre a donné son accord pour relancer le projet. Ce dernier sera implanté à Amizour et une assiette foncière de sept hectares a d’ores et déjà été choisie. Le projet démarrera incessamment.» Au niveau du chef-lieu de la commune d’Ait-Smaïl, M. Hattab a inspecté la bibliothèque communale, un projet inauguré dernièrement par son prédécesseur, Ould Salah Zitouni mais, cet établissement n’est toujours pas fonctionnel à cause de l’indisponibilité des équipements et le wali a promis de dégager une enveloppe dans ce sens. Puis, le wali a inspecté les travaux de réhabilitation du bureau de poste. Là, il donna instruction au responsable du secteur d’achever les travaux avant le mois d’avril et de brancher cet établissement à la fibre optique. Concernant le manque d'effectif, le problème, selon le responsable du secteur, est posé à l'échelle nationale. Dans la commune de Darguina, Mohamed Hattab a inspecté le projet de protection des berges de l'oued Agrioune, dont l'étude est achevée depuis quelques temps déjà ; la population demande son lancement, ne serait-ce que par tranches. Après cela, le wali s'est rendu au lycée, lequel, se trouve dans un état de délabrement avancé. Les responsables locaux demandent l'inscription d'un lycée de remplacement, car, l'actuel n’est, selon eux, qu'une école primaire datant de l'ère coloniale et qui fut transformée en lycée.

Hattab dit privilégier le dialogue pour solutionner les oppositions, mais…

Là, le premier responsable de la wilaya a demandé, dans l'immédiat, d'essayer de réhabiliter tout ce qui peut l'être car la réalisation d'un autre lycée demandera du temps et les élèves ne doivent pas être dérangés au milieu de l'année scolaire. Le pont Cambatta, reliant les deux rives de l'oued Agrioune et desservant une dizaine de villages, en plus d'être une alternative à la RN9 via la commune de Tamridjt, demande à être pris en charge dans l'immédiat car avec l'intensification du trafic automobile, ce pont d'une seule voie ne répond plus à la demande. Sur place, le wali a usé de beaucoup de diplomatie pour tenter de rapprocher les avis de quelques antagonistes qui s'opposent sur le projet d'implantation d'une salle omnisport en lieu et place du stade communal. Le wali s’est montré déçu par la situation qui prévaut dans la wilaya. Il s'est demandé : «Comment se fait-il qu’une wilaya de près d'un million d'habitants ne possède que trois stades homologués et qu'il n'existe que quelques terrains de proximité gazonnés seulement au chef-lieu ?» Après une réception donnée par la cheffe de daïra, le wali a tenu un autre point de presse pendant lequel il a répondu à certaines questions qui ont trait au problème des oppositions qui plombent l'essor économique et social de Béjaïa. Dans son intervention au sujet du blocage que connaît le projet de raccordement de la daïra de Souk-El-Tenine, le wali à affirmé «privilégier la voix du dialogue dans un premier temps et qu'une commission sera installée dans ce sens, mais, la loi sera appliquée dans le cas où la voie de dialogue serait fermée. L'intérêt général doit primer sur l'intérêt personnel».

Saïd M.