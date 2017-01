Grève et marche aujourd’hui

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

La coordination de wilaya de Béjaïa du SNAPAP (Syndicat national autonome des personnels des administrations publiques), appelle l’ensemble des travailleurs à observer, aujourd’hui, mardi 31 janvier 2017, une grève générale qui sera suivie, à 10 heures, d’une marche qui s’ébranlera depuis l’esplanade de la Maison de la culture Taos Amrouche vers le siège de la wilaya. Cette action d’envergure est initiée pour exiger, lit-on dans la déclaration-appel, «un salaire selon le pouvoir d’achat, la révision du régime indemnitaire, la révision du statut général de la fonction publique, la révision du statut particulier, la médecine du travail, l’intégration des syndicalistes et des travailleurs suspendus pour leurs activités syndicalistes, la régularisation des 159 ouvriers professionnels de l’Éducation, le respect de la liberté syndicale et un siège pour la coordination de wilaya». Le même document appelle aussi à rejeter le nouveau code du travail, la diminution des allocations familiales, la nouvelle définition du SNMG, la loi des finances 2017 et la loi de la retraite.

B Mouhoub.