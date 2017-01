Alerte à l’amiante !

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Après plusieurs grèves restées sans effets, les élèves du technicum d’Ihaddaden dans la ville de Béjaïa décident de passer à la vitesse supérieure en organisant, dans la matinée d’hier, une grande marche depuis leur établissement jusqu’au siège de la wilaya pour attirer une fois de plus l’attention des responsables concernés sur les conditions invivables dans lesquelles ils suivent leur scolarité au sein de leur établissement. En effet, soulignent les manifestants, le technicum d’Ihaddaden qui a été construit en urgence dans les années 80 et en amiante est aujourd’hui largement dépassé et demande à être purement et simplement réformé. Les manifestants martèlent qu’en plus de l’amiante qui provoque de graves maladies que tout le monde redoute, il y a les toits fissurés des classes qui laissent les eaux de pluviales s’égoutter sur les tables des élèves tout en inondant les parterres. L’autre danger et non des moindres, ce sont les courts-circuits causés par l’humidité qui surviennent fréquemment dans tout l’établissement faisant peser des risques tant sur la structure que sur les élèves. Les dernières pluies qui ont mis à nu les nombreuses tares de l’établissement ont été sans doute la goutte qui a fait déborder le vase.

B. Mouhoub