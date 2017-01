Ouverture partielle du CAC de Draâ Ben Khedda

Par DDK | Il ya 25 minutes | 2 lecture(s)

«En parfait accord avec le wali et le P/APW, on a décidé de l’ouverture partielle du centre anti-cancer de Draâ Ben Khedda d’ici la fin de l’année en cours».

C’est ce qu’a révélé Abdelmalek Boudiaf, en marge de sa visite lors d’un point de presse. «On va commencer par la radio thérapie et l’hôpital du jour en attendant que le reste soit achevé. C’est la seule façon pour le terminer d’ici la fin de l’année», précisera-t-il. Concernant le retard qu’accuse ce projet, lancé depuis 2011 et qui était pour rappel prévu dans un délai de réalisation initial de 19 mois, le ministre a rendu l’entreprise chargée de la réalisation responsable. «Il s’agit d’une entreprise qui boite à chaque fois et on essaye de la secouer pour faire avancer les choses et mettre l’entreprise devant ses responsabilités. On ne peut pas, à ce stade, aller à la résiliation. Ce n’est pas de l’intérêt du pays ni du projet en lui-même», expliquera M. Boudiaf. Dans le même sillage, le ministre de la Santé a fait savoir que «le problème financier est réglé». «Pour le CAC de Tizi-Ouzou, le fournisseur est payé», a-t-il assuré. «J’ai décidé aujourd’hui de la désignation de l’équipe du ministère qui va venir, au moins chaque quinze jours, pour accompagner le projet. À partir de demain ou après-demain, on va faire appel aux fournisseurs pour commencer l’installation des accélérateurs», a informé le ministre.

«Mes félicitations à l’administration du CHU à sa tête le DG»

Dans un autre registre et revenant sur son passage à l’unité de Belloua, du centre hospitalo-universitaire de Tizi-Ouzou, où il a inauguré un service de réanimation polyvalente et a inspecté le bloc pédagogique, M. Boudiaf n’a pas caché sa satisfaction du travail réalisé dans ladite unité ainsi qu’au niveau du CHU Nedir Mohamed, où il a procédé également à l’inauguration de plusieurs structures, notamment le nouveau centre d’addictologie. «Ma visite est réussie sur tous les plans. On a visité, il y a quelque temps, Belloua, c’était un chantier ! Des espaces perdus ont été récupérés en service de réanimation, en amphi... Au CHU, nous sommes dans le premier centre de l’addictologie. Il est fait d’une manière extraordinaire. D’ailleurs, je félicite l’administration, à sa tête le DG qui a fait un excellent travail. Il a prévu déjà le personnel de santé pour faire avancer les choses», a-t-il ajouté. «Tizi-Ouzou aujourd’hui est devenue un pôle d’excellence en la matière», a souligné le ministre vraisemblablement satisfait de ce qui a été fait au niveau du CHU de Tizi-Ouzou. Interpelé par une consœur sur le RHB, le ministre dira : «C’est un faux débat pour moi et je n’ai pas à m’exprimer sur cela». Concernant un autre registre, celui des médicaments, le ministre s’est félicité de l’avancée «importante» réalisée dans ce domaine. Selon lui, la production locale est «passée de 4% à 61%». «La facture a baissé de 4% malgré l’évolution des besoins et de l’espérance de vie qui devrait portant faire que la facture augmente», notera-t-il. S’agissant, par ailleurs, de la nouvelle loi sur la santé, Abdelmalek Boudiaf a assuré qu’elle est toujours maintenue. «Je confirme que le projet de loi est toujours d’actualité et ça va passer avec la nouvelle APN. On est passés de 200 articles dans l’avant-projet à 470 articles qui touchent le secteur de la santé et c’est une loi consensuelle. Aussi, il a démenti les rumeurs spéculant l’annulation des projets des CHU à travers le pays à cause de la crise, en déclarant qu’ils sont seulement gelés et non annulés. «Tizi-Ouzou est concernée aussi», précisera-t-il.

Rencontre avec les délégations des étudiants grévistes en pharmacie et en médecine dentaire

Par ailleurs, le ministre de la Santé s’est entretenu avec les étudiants de son secteur grévistes. À son arrivée, il était déjà attendu par deux délégations des deux filières, pharmacie et médecine dentaire en l’occurrence, qui sont pour rappel en grève depuis plusieurs mois pour les premiers et deux semaines pour les deuxièmes. «Je viens de recevoir les deux délégations de la médecine dentaire et pharmacie. Pour les premiers, ils m’ont remis des revendications purement pédagogiques que j’ai promis de remettre au ministre de l’Enseignement supérieur. Je leur ai promis que ce soit exécuté et réalisé, car c’est dans l’intérêt de tout le monde», a déclaré le ministre. «La délégation des pharmaciens est venue parler du projet de loi sur la santé. On a prévu la création, dans chaque officine, de poste de pharmacien assistant. Je leur ai confirmé l’information. Ils m’ont fait part de quelques remarques sur le sujet. Elles vont être prises en considération. Une feuille de route a été tracée et les choses sont en train d’évoluer au moins pour le suivie de la carrière de ces pharmaciens», a rassuré M. Boudiaf.

Kamela Haddoum