Sur l’itinéraire de la visite du ministre…

Abdelmalek Boudiaf, a entamé sa visite, hier à Tizi-Ouzou, par une virée sur le chantier du centre anti-cancer de Draa Ben Khedda. Concernant l’avancement du projet, il est selon la fiche technique présentée au ministre de l’ordre de 75%. «Les bunkers sont terminés, les accélérateurs sont payés par l’Etat pour une enveloppe de 6 millions d’euros. Dès la fin de la semaine, nous formerons une commission pour établir un planning d’installation du matériel et de mise en fonction des services achevés», plaidera le ministre. Pour rappel, le CAC de Draâ Ben Khedda, un hôpital de 140 lits, a été affectataire d’une autorisation de programme réévaluée, de 5 711 869 000 DA. Le chantier a été lancé le 15 mai 2011 pour un délai initial de 19 mois. Le marché a connu 3 avenants et un nouveau délai de réalisation de 37 mois. A rappeler que précédemment, le CAC de Draâ Ben Khedda devait être opérationnel en juillet 2016, puis en décembre 2016. En vain. Le ministre et sa délégation ont également fait escale à l’EHS cardiologie-pédiatrie, où les différents services ont été visités. A rappeler que cet EHS, un établissement unique en son genre à l’échelle nationale, a été inauguré en 2014, mais son démarrage effectif n’a eu lieu qu’en 2016. L’établissement a buté sur des problèmes de budget de fonctionnement. «Maintenant que le problème de budget est réglé, nous attendons davantage d’efforts de la part de l’encadrement et du personnel», dira le ministre. Au CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, M. Boudiaf a eu à inauguré plusieurs service notamment la réanimation polyvalente le bloc pédagogique entre autres à Belloua, le centre d’addictologie, le nouveau service des urgences de néonatologie et le centre de transfusion sanguine. Il a également posé la première pierre du nouveau pavillon des urgences. Le ministre a visité plusieurs services dont celui de lithotripsie, de psychiatrie, de médecine légale et l’unité neuro-vasculaire. A signaler que le ministre a été interpellé par les étudiants en chirurgie dentaire et en pharmacie. A signaler également que le ministre a assisté à une séance de travail de télémédecine entre le CHU de Tizi-Ouzou et l’hôpital de Tamanrasset, via internet. L’autre escale fut l’EHS de Oued Aissi où le ministre a baptisé le service de pédopsychiatrie du nom du Dr Bouslimane Abdelhafidh. Le ministre a également inauguré le centre intermédiaire de soins en addictologie. L’autre point important inspecté par le ministre était le projet de l’hôpital de 60 lits extensible de Ouadhias. Le projet lancé en juin 2014 pour un délai de réalisation de 28 mois, connait un certain retard. Son taux d’avancement physique est de 50%. La date prévisionnelle de la réception des travaux est fixée pour 2018.

