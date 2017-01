Portes-ouvertes sur la formation professionnelle

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

En prévision de la rentrée de la formation professionnelle, au titre de la session de février 2017, le centre de formation professionnelle et d’apprentissage Abdeladhim Athmane vise à attirer un maximum de personnes, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, vers les centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA), pour bénéficier de qualifications dans différents secteurs. «Une semaine d’information est initiée pour faire découvrir nos activités au grand public dans l'intention de susciter un certain engouement chez les jeunes désireux d'acquérir un métier», informa un responsable dudit établissement. Ce faisant, une ribambelle d’activités a émaillé ces cinq jours d’information, notamment les métiers proposés par le CFPA éponyme, à l’image de la confection de vêtements et de gâteaux, fabrication de portes et fenêtres en bois, vannerie, PVC, électromécanique…L’occasion est, ainsi, offerte au public, aux potentiels candidats à la formation et à leurs parents de découvrir les offres de formation disponibles. En mode de formation résidentielle, l’offre s’étale sur cinq formations, entre autres BTS en informatique, CMP en électromécanique, CMP en secrétariat, CAP en peinture vitrerie et BT en électromécanique. Par ailleurs, les avantages offerts par ce mode de formation sont alléchants, en sus, une bourse trimestrielle de 4050 DA est octroyée pour chaque stagiaire pour la formation des BT et une bourse mensuelle de 1000 DA pour les formations de CMP et CAP. «Notre établissement met à la disposition des demandeurs de formation tous les moyens nécessaires en terme d’information, d’orientation et d’accompagnement dans l’élaboration de leurs projets professionnels», souligne notre interlocuteur. Et d’ajouter : «Les stagiaires auront, désormais, à leur disposition une cantine qui sera opérationnelle dès le mois prochain». D’autres formations qualifiantes viennent enrichir la brochure de métiers que propose le CFPA «Abdeladhim Athmane», comme l’initiation à l’informatique, aide maçon faïencier, agent en taillage des arbres fruitiers (élagueur) et conduite de ruches. Les responsables dudit centre de formation n’ont pas omis d’intégrer des métiers qui s’adressent généralement aux femmes, en leur offrant une occasion d’acquérir un métier noble et rentable, à l’image de la confection de gâteaux traditionnels, ainsi que le piquage et montage de vêtements.

Bachir Djaider