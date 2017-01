Bras de fer entre la conservation et l’APC

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Le projet, controversé, de la forêt récréative à Herouza, a déjà fait couler beaucoup d’encre avant même son entame éventuelle, en raison notamment de l’importance de cet espace vert qui constitue «le poumon de la ville de Tizi-Ouzou».

En effet, le projet a été catégoriquement rejeté par l’APC de Tizi-Ouzou, qui s’est exprimée, à maintes reprises sur le sujet, notamment par le biais de son président, Ouahab Aït Menguellet. La conservation des forêts de la wilaya quant à elle ne voit aucun motif valable à cette opposition : «Le projet concerne une section seulement de la forêt, soit 66 hectares, qui va être réservée à la détente des familles. Il y aura des infrastructures de jeux pour les enfants, des bungalows démontables pour la restauration, une bibliothèque verte, des parcours pédestres, un petit théâtre de verdure… Et tous sera construit en bois et démontable. Aucun élément ne sera en béton et il n’y aura pas de coupe. Ce sont les espaces non boisés et les clairières qui vont être exploités. Le cachet de la forêt restera intact et le caractère de domaine public sera préservé», explique Mme Labadi, chef du service gestion à la conservation des forêts Tizi-Ouzou. Elle ajoute : «L’APC est le seul opposant au projet». Notre interlocutrice affirmera : «Je ne vois aucune raison valable à cette opposition. A vrais dire, l’APC n’était pas contre le projet de création de cette forêt récréative, c’est sa gestion qu’elle remettait en cause. Elle voulait que ce soit un épic ce qui n’est pas prévu dans la réglementation, donc impossible. Cette forêt est domaniale et ne dépend pas de la commune mais de la conservation des forêts». Mme Labadi revelera que «lors d’une séance de travail entre la conservation des forêts, la direction de l’environnement et l’APC, le maire, qui était présent, a levé son opposition quand on lui a expliqué le fond du projet, notamment le fait qu’il n’y aura pas de coupe d’arbres ni de béton. Malheureusement, l’APC est revenue sur sa position plus tard». Mme Labadi ajoutera : «On aurait aimé avoir son approbation, parce que c’est un projet très intéressant et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour le finaliser correctement. Actuellement, l’APC persiste dans son opposition. Nous avons une pétition signée par 11 associations de la ville de Tizi-Ouzou qui se sont prononcées en faveur de ce projet». La chef du service gestion et chargée du dossier au niveau de la conservation des forêts, s’est par ailleurs interrogée sur les réelles motivations de ces opposants : «Si le souci des gens est la préservation d’un patrimoine naturel, c’est l’unique cadre dont nous disposons pour un tel projet. Un espace naturel qui sera préservé comme patrimoine de l’Etat et soustrait à toutes les contraintes et malveillances».

Un projet captivant en théorie, mais…

«Les objectifs de cette forêt récréative, c’est préserver le site et l’ouvrir à la détente. Actuellement, il subit une fréquentation qui laisse à désirer. Nous y avons par ailleurs constaté, depuis quelques temps, des dépôts de terre et d’ordures. Des agissements qui coïncident avec l’initiation de ce projet. Certaines personnes veulent créer une problématique. Si la préservation ne se fait pas dans un certain cadre, ça sera le laisser-aller dans le site», dira encore la responsable. «Les gens qui s’opposent au projet veulent y installer une anarchie et c’est malsain», accusera-t-elle, avant d’expliquer : «Avec ce projet, il y aura une rentrée d’argent et des emplois, en plus du plaisir et de la détente dont bénéficieront les citoyens. Je ne vois personnellement que des avantages à ce projet». La responsable à la conservation des forêts nous assurera par ailleurs que le projet a été initié «suite à un besoin exprimé par la population». Nous apprendrons également qu’il est au stade de finalisation : «Le projet est en voie de finalisation, l’administration a été approchée depuis des années, pour créer un espace de récréation. Comme la forêt est un domaine public, elle est fermée à l’investissement, donc pour ouvrir cet espace à la détente, l’Etat a créé des dispositions réglementaires, le décret 06/368, pour pouvoir préserver la forêt. Le cachet naturel et domanial public du site va être préservé tout en étant ouvert aux familles, sous certaines conditions». Soulignons que ce projet de forêt récréative à Herouza est passé deux fois en commission de wilaya. Il a été validé par une commission composée pratiquement de toutes les directions de la wilaya. Le dossier sera transmis au ministre concerné qui va lui aussi l’étudier et établir un arrêté de détermination qui permettra de lancer un appel d’offres, a-t-on appris de la même source. «Les investisseurs intéressés feront leurs offres, ça va être une concession avec l’Etat. Ils vont exploiter cet espace en payant une location», précisera-t-elle. «C’est révocable à tout moment au cas où l’investisseur ne respecte pas le cahier des charges», conclura notre interlocutrice. A vrai dire le projet parait très captivant en théorie, mais tout l’enjeu sera justement dans ce cahier de charge à établir. A-t-on vraiment les moyens de tout mettre en place sans casse ? Sans coupe ? Sans la moindre pelle en béton ? Sans touchez à l’environnement ? La question de la gestion, toute aussi complexe à résoudre viendra tout de même en second lieu.

