«Je m’oppose et je m’opposerai !»

«J’ai donné ma parole à la population et je la tiendrai. C’est une parole d’or, d’homme, que pas une seule pierre, pas un sac de ciment ne seront déposés dans cette forêt. Je m’y opposerai toujours ! En tant qu’assemblée, et moi P/APC, nous sommes contre et nous serons toujours contre. Nous recevons des citoyens qui s’interrogent, qui s’inquiètent. Ils craignent que des constructions ne soient érigées là-bas. Je les rassure ! Ne vous inquiétez pas, il est hors de question que nous laissions cela arriver. Il n’y aura ni immeubles, ni villas, ni commerces. C’est une promesse et je la tiendrai. J’habite à Tizi-Ouzou, et même si demain je ne suis plus maire, je serai toujours là à Tizi-Ouzou, ne vous en faites pas. Je dit stop aux saboteurs ! Ceux qui spéculent actuellement sont ceux à qui on a promis ou même déjà donné d’éventuelles autorisations. Les parcelles de terrains occupées actuellement le sont par des citoyens qui ont eu des autorisations avant que je ne vienne, mais c’est pour occuper les terrains, pas pour construire, c’est pour défricher et planter, pour faire une ceinture contre les feux de forêt. Ceux-là ne seront pas inquiétés. Ils savent qu’il leur est interdit de construire ! Il y a eu un POS (Plan d’Occupation du Sol) qui a été fait. Les gens qui spéculent, ce sont eux les profiteurs, ce sont eux la mafia du béton. A ceux qui m’envoient des lettres, je leur dis une chose : la parole que j’ai donnée reste toujours la mienne. Je suis là pour la confrontation à n’importe quel moment. Même si je pars d’ici, je jure que je vous combattrai».

Propos recueillis par Kamela Haddoum