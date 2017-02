Mairie, daïra et la RN9 bloquées

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Suite à l'affichage, hier, de la liste des pré-bénéficiaires des 300 logements sociaux, un large mouvement de contestation s'est emparé de tout le chef-lieu de la daïra de Souk El-Tenine. Une frange des contestataires a procédé immédiatement à la fermeture du siège de la daïra, pendant qu'une autre s'est occupée de fermer le siège de la mairie. D'autres citoyens mécontents ont barricadé complètement la RN9 en deux endroits, rendant ainsi toute circulation automobiles impossible dans les deux sens. D'après un membre du collectif des associations de la daïra, les listes affichées ne contiennent que 200 noms, et les listes initiales établies précédemment par les autorités locales ont été changées. Ce sont ces deux manœuvres qui ont mis le feu au poudre et semé la panique et le ras-le-bol dans les rangs de la population. Voilà qu'après la fermeture de la daïra par les prétendants aux logements LPA, cette fois-ci, ce fut autour des prétendants au logement LPL. Ces mouvements étaient prévisibles, car, quand la transparence se fait rare, le chaos s'installe. Et ce sont toujours les usagers de la RN9 qui paient injustement pour des méfaits que d'autres ont commis dans l'ombre. Pourtant, ces derniers temps, les associations réunies dans un collectif ont réussi à contenir l'ire de la population et à instaurer un climat de confiance entre les citoyens et les services gestionnaires.

Saïd M.