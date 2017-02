Rapatriement et enterrement aujourd’hui

Par DDK | Il ya 35 minutes | 67 lecture(s)

Le rapatriement des dépouilles des deux victimes algériennes de l’attentat terroriste qui a ciblé la mosquée de Sainte-Foy au Canada, feu Abdelkrim Hassane et feu Khaled Belkacemi, se fera aujourd’hui.

L’arrivée à Alger est prévue à 7 heures du matin, à l’ex- aérogare de l’aéroport Houari Boumediene, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. «L'opération de rapatriement a été décidée par les familles en coordination avec l'ambassadeur d'Algérie à Ottawa et le consul général à Montréal, qui leur ont rendu visite au Québec pour leur présenter les condoléances au nom du gouvernement et du peuple algériens et les assurer de la sympathie et de la solidarité de l'ensemble de leurs compatriotes établis au Canada», a précisé par ailleurs Abdelaziz Benali Cherif, le porte-parole du ministère des Affaires étrangère en rajoutant que «toutes les dispositions ont été prises par les services consulaires algériens pour permettre le retour et l'enterrement des deux victimes dans leur pays natal et parmi les leurs». Originaire d’Ighil Ali à Béjaïa, Belkacemi Khaled, la première victime du lâche attentat de dimanche dernier, est né le 18 janvier 1957, à El Harrach. Il était marié et père de trois enfants. Il occupait le poste de professeur à la faculté des sciences de l'agriculture de l'université Laval du Québec. La levée de corps, pour ce dernier, se fera aujourd’hui même depuis son domicile familial sis au lycée Mohamed Hadjerès, à Mohammadia. «Il sera enterré après la prière de dohr au cimetière familial de Sidi Tayeb, à El Harrach», a indiqué sa famille. S’agissant de la deuxième victime, Abdelkrim Hassane, originaire d’Adekar à Béjaïa, elle est née le 20 mai 1975 à Alger. Son enterrement aura lieu, aujourd’hui dans l’après-midi, à Staouali. Le défunt travaillait comme programmateur informatique pour le compte du gouvernement québécois. Il est à noter qu’une cérémonie nationale a été organisée, avant-hier, en hommage aux deux victimes par le gouvernement canadien, en présence de milliers de citoyens et du Premier ministre M. Trudeau Justin qui a déclaré : "C'est tout un pays qui a été ébranlé par cette attaque brutale et haineuse, mais dans ces moments sombres, notre pays s'est uni et s'est montré solidaire". Les deux dépouilles mortelles des deux Algériens ont été couvertes de l’emblème national. La troisième victime, Boubaker Thabti, à qui l’hommage a été également rendu, était originaire du sud de la Tunisie et était père de deux enfants. Âgé de 44 ans, il était employé dans une société agro-alimentaire. Pour rappel, la tragédie remonte au 29 janvier dernier où un jeune étudiant de 27 ans, proche de l’extrême droite, indique-t-on, s’est introduit avec une arme à feu dans une mosquée où il a tiré sur une cinquantaine de fidèles qui faisaient la prière de l’Aicha. La fusillade avait fait six morts et plusieurs blessés. Le terroriste s’est rendu une heure après aux forces de l’ordre.

Synthèse de Kamela Haddoum