Djamel Benahmed nouveau directeur

Par DDK | Il ya 36 minutes | 55 lecture(s)

Un changement a été opéré à la tête de la Direction de la culture de la wilaya de Béjaïa. Djamel Benahmed a été désigné directeur par intérim à la place de Khellaf Righi qui a été lui «appelé à d’autres fonctions». Le nouveau directeur a été installé, jeudi dernier, par le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, en présence de nombreux cadres de la wilaya et un directeur central au ministère de la Culture. Les passations de consignes ont été faites entre le directeur sortant et le nouveau promu. Djamel Benahmed, le nouveau promu est cadre à la direction de la culture de la wilaya et il lui est déjà arrivé d’assurer l’intérim de cette direction en l’absence du directeur titulaire. Il a occupé plusieurs postes au sein de cette direction, dont celui du responsable des activités culturelles.

N. Si Yani