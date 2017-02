Les législatives fixées au 4 mai

Par DDK | Il ya 36 minutes | 63 lecture(s)

Le corps électoral est convoqué pour le 4 mai prochain, pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale mettant en marche le processus de renouvellement, pour un mandat de cinq ans, des députés de la chambre basse du parlement.

La loi organique relative au régime électoral du 25 août 2016 stipule dans son article 25, sous réserve des autres dispositions prévues par ladite loi organique, que "le corps électoral est convoqué par décret présidentiel dans les trois (03) mois qui précèdent la date des élections", selon une déclaration signée du président de la République et rendue publique jeudi dernier. La convocation du corps électoral est intervenue après la révision annuelle des listes effectuée du 1er au 30 octobre dernier. Une révision facilitée par les nouvelles technologies et le registre national de l'état civil qui évite la double inscription des électeurs. Une révision exceptionnelle des listes électorales, durant la période du 8 au 22 février 2017, est également prévue par le décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Sur le plan de l'organisation, les prochaines législatives -fait notable- se dérouleront dans le cadre de la Constitution adoptée en février 2016, qui a institué une Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) et introduit de nouvelles garanties de transparence et de probité, ayant eu pour corollaire la révision de la loi portant régime électoral. Par ailleurs, la Haute instance indépendante de surveillance des élections a tenu sa première réunion le 22 janvier. Elle est composée de 410 membres, 205 magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, et 205 compétences indépendantes choisies parmi la société civile. Abdelwahab Derbal, un juriste de formation, ayant assumé diverses fonctions au sein de l'État, a été nommé à sa tête après des consultations menées par le cabinet de la présidence de la République, avec l'ensemble des partis politiques agréés. La Constitution confère à la Haute instance la mission, en toute indépendance, de consolider la crédibilité des élections et de veiller à leur transparence et probité, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Elle dispose, en outre, de larges attributions, dont celle de demander au Parquet la réquisition de la force publique ou de le saisir de faits constatés susceptibles de revêtir un caractère pénal. Quant à la loi organique relative au régime électoral, elle permet, notamment, aux représentants des candidats d'exercer leur droit de contrôle des opérations de vote à toutes les étapes et d'enregistrer leurs contestations et recours dans les procès-verbaux de dépouillement des bulletins de vote. Elle leur garantit aussi la remise des copies, certifiées conformes à l'original de ces procès-verbaux qui feront foi devant les instances officielles.

Révision exceptionnelle des listes électorales, du 8 au 24 février en cours

Les candidats disposent d'un mois, après la convocation du corps électoral, pour déposer leurs dossiers. Chaque liste de candidats présentée doit être parrainée par un parti politique ayant obtenu plus de 4% lors des élections législatives précédentes. Dans le cas où une liste ne remplirait pas ces deux conditions ou lorsqu'elle est présentée par des candidats indépendants, elle doit être appuyée par au moins 250 signatures d'électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir. Lors de l'examen en Conseil des ministres des avant-projets de lois organiques relatifs au régime électoral et à la Haute instance, le président Abdelaziz Bouteflika avait exprimé l'espoir que ces deux lois seront de nature à "introduire davantage de transparence et de sérénité dans les échéances électorales à venir, notamment au sein de la classe politique". Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a, pour sa part, affirmé que le gouvernement était déterminé à faire des prochaines échéances électorales "un exemple de transparence et d'ouverture" sur la classe politique qui y participe et tous les organes de surveillance judiciaire et indépendants. M. Bedoui a appelé les citoyens à "exprimer librement leur volonté et à choisir leurs représentants à travers une participation massive aux prochaines élections" afin de pouvoir poursuivre la mise en œuvre des projets de réforme. Entendu que la quasi majorité des partis politiques a annoncé leur participation aux élections législatives à l’exception de Talai El Houriet de Benflis qui a déclaré sa non-participation aux prochaines élections législatives. D’autre part, il est exigé du membre de la Haute instance, au titre des compétences indépendantes de la société civile de "ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit privatif de liberté, de ne pas être un élu, de ne pas être affilié à un parti politique et de ne pas être titulaire d'une fonction supérieure de l'État". La représentation géographique de toutes les wilayas et de la communauté nationale à l'étranger est également prise en compte dans la composition de l'instance. Avant le scrutin, cet organe s'assure notamment de la neutralité des agents chargés des opérations électorales et de la non-utilisation des biens de l'État au profit d'un parti politique, d'un candidat ou d'une liste de candidats.

