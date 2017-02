Rencontre zonale des coordinateurs MPA

Par DDK | Il ya 36 minutes | 50 lecture(s)

Une réunion de travail ayant regroupé les coordinateurs communaux du MPA, issus des daïras d’Aïn El Hammam, Larbaâ Nath Irathen, Beni Yenni et d’Iferhounène, s’est déroulée, hier, au niveau de la bibliothèque communale d’Aïn El Hammam. Le rendez-vous, qui a, par ailleurs, drainé de nombreux militants de la région a été animé par M. Yacine Sadouk et trois autres militants du MPA local, aux côtés de M. Lyazid Ould Taleb, responsable fédéral, venu s’imprégner des décisions du parti en prévision des prochaines élections législatives qui auront lieu le 4 mai prochain. Premier intervenant, M. Naït Salah Mohand Said, vice-président de l’APC, demandera, d’abord, une minute de silence à la mémoire des Chouhada avant de s’adresser à l’assistance, pour préciser que cette réunion «fait suite au programme tracé par la fédération de Tizi-Ouzou qui a programmé six rencontres du genre, dont la première se déroule aujourd’hui même (ndlr, hier) à Aïn El Hammam». L’orateur rappellera, aussi, les orientations du MPA et le changement des statuts lors du dernier congrès. «Nous devons axer nos efforts sur l’économie et la sécurité du pays», suggérera-t-il. Pour sa part, M. Sadouk, universitaire et membre de la fédération de Tizi-Ouzou, s’est dit «heureux» d’être là pour parler du programme tracé lors des différentes rencontres qui se sont déroulées à Tizi-Ouzou. «Notre objectif est de sensibiliser les gens et les mobiliser pour un travail organique», dira-t-il. Selon lui, six rencontres à l’échelle des daïras de Tizi-Ouzou sont programmées au niveau de la wilaya. «Ces réunions d’information et d’orientation permettent un contact avec les militants en vue de préparer les législatives, comme elles doivent être également, pour eux, une occasion de se connaître, d’échanger des idées et de préparer les élections», estime-t-il. Et d’enchaîner : «Nous voulons écouter les militants pour les impliquer dans notre stratégie pour la campagne électorale à venir». Cinq ans après les dernières élections, le parti a grandi et «aucun prétexte ne sera accepté au cas où nous n’arriverons pas aux objectifs que nous nous sommes assignés», indique l’hôte de Michelet. M. Sadouk annoncera, en outre, que les listes électorales seront ouvertes dans quelques jours tout comme il précisera, par ailleurs, que le fédéral a pris la décision de reconduire à leurs postes les coordinateurs de sections». Notons que M. Nait Salah avait rappelé, quelques minutes plus tôt, «l’importance prise par notre formation qui n’a eu son agrément qu’en 2012. Ce qui ne l’a pas empêchée de comptabiliser 1600 élus à l’échelle nationale, avec un ancrage dans 48 wilayas, et 44 au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. Une wilaya où il est, pourtant, difficile pour une nouvelle formation de s’incruster».

A. O. T.