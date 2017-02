Kara a-t-il eu les faveurs d’Ould Abbes ?

Par DDK | Il ya 46 minutes | 39 lecture(s)

Les listes de dépôt de candidatures auprès des kasmas de la wilaya de Bouira ont été rendues publiques hier. Ainsi, pas moins de 111 postulants et postulantes ont été recensés pour les élections législatives du 4 mai prochain.

Parmi l’ensemble des noms affichés, l’attention est retenue sur quelques grosses pointures qui sont pressenties pour devenir les futurs députés FLN de la wilaya. L’on citera, entre autres, l’ex ministre du Tourisme, M. Kara Mohamed Sghir, qui a déposé son dossier au niveau de Lakhdaria. A-t-il eu pour autant les faveurs d’Ould Abbes ? rien n’est sûr comme rien n’est exclu. Quoi qu’il en soit, cette figure emblématique du FLN, connue pour ses frasques lorsqu’elle était porte-parole du mouvement de redressement, est présagée pour conduire la liste FLN au niveau de Bouira. De ce fait, étant originaire de la même ville que M. Kara Mohamed Sghir, Abdelkader Gaci, ex-sénateur et ex P/APW de Bouira, risque de ne pas pouvoir prétendre à figurer sur le haut de cette liste. Toutefois, et pour seconder Kara Mohamed Sghir, un haut cadre supérieur de la Direction Générale de Mobilis, en l’occurrence Abdelhakim Hadjar, est pressenti pour figurer comme deuxième de la liste. Ce dernier est connu à Bouira, car il a eu à occuper, par le passé, le poste de P/APW et directeur de Mobilis à Bouira. Pour la troisième position, une femme pourrait représenter la gent féminine et, par la même occasion, la région Est de la wilaya. En effet, le FLN veut avant tout s’imposer dans la région berbérophone, tout en mobilisant le réservoir électoral de cette partie de la wilaya qui s’illustre à chaque élection par un taux d’abstention record. Ceci dit, sur les 111 candidats à la députation, il n’est pas dit que d’actuels députés FLN, qui se présentent pour rempiler, soient systématiquement réélu. On évoque, d’ailleurs, le nom de certaines personnes qui n’ont pas pu déposer leurs dossiers auprès de leurs kasmas de résidence et qui ont dû envoyer leurs candidatures directement à la mouhafadha de Bouira. Dans la maison RND, le silence est toujours de rigueur, et les cadres de ce parti, invités à s’exprimer sur les probables noms qui figureraient sur la liste des candidats à la députation, demeurent muets. Cependant, il semblerait que ce soit là un secret de Polichinelle, puisqu’auprès des militants interrogés, le nom du docteur Bouha, actuel coordonnateur du RND à Bouira, est incontournable et en pole position pour conduire cette liste. On évoque comme second, le directeur de l’ANEM de Bouira, Said Driçi en l’occurrence, puis Morsli Fatiha, comme troisième de cette liste. Même si ces derniers se sont refusés à tout commentaire, ils n’ont pas démenti catégoriquement ce classement, non plus. Au niveau du MPA de Bouira, M. Abbas Tahar, coordinateur de wilaya, affirme qu’aucune liste n’est encore établie et que la commission chargée de confectionner ladite liste ne s’est pas encore réunie. En l’interrogeant sur le nom d’El Mekhfi, fils de feu Zidane El Mekhfi, patriote de la première heure dans les maquis de Lakhdaria, M. Abbas Tahar ne se prononcera pas, mais ne démentira pas non plus. «Actuellement, aucune personne peut se targuer de figurer en tête de liste MPA à Bouira. Plusieurs noms circulent peut-être, mais à notre niveau, aucun choix n’a été fait pour le moment», déclarera-t-il. Pour le FFS, l’heure est également à l’attente du moment que le conseil fédéral n’est pas encore installé. Il est de même pour la fédération. La date butoir pour installer toutes les sections communales est arrivée à terme hier et en attendant la tenue du conseil fédéral, les noms des prétendants et prétendantes circulent avec véhémence, dont la journaliste et écrivaine Salima Ghezali. Au RCD, le black-out est, également, total et personne ne souhaite se prononcer sur les noms des candidats qui pourraient prétendre à la députation. On murmure, toutefois, que le maire d’El Esnam, qui était pressenti pour devenir candidat aux législatives, aurait décliné l’invitation, mais l’actuel maire de Haizer, de même qu’un entrepreneur de Bouira seraient partants, pour se disputer la tête de liste des candidats RCD aux législatives.

Hafidh Bessaoudi