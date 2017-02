Les travailleurs du CFPA de Tigzirt assiègent la wilaya

Par DDK | Il ya 47 minutes | 89 lecture(s)

Les travailleurs du CFPA de Tigzirt ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la wilaya de Tizi-Ouzou, exigeant le retour de leur directeur. Ils sont en grève depuis le 8 janvier dernier, suite à la réaffectation dudit responsable au CFPA de Tadmaït, une décision que les travailleurs «rejettent». Les travailleurs protestataires assurent que «rien ne peut être reproché à ce responsable depuis son installation à la tête du centre». Ils affirment au contraire que «des changements louables ont été apportés à leur établissement par ledit directeur, dont le départ subit peut tout compromettre». Les travailleurs se disent «déterminés à maintenir la pression jusqu’à la satisfaction de leur demande, à savoir le retour du directeur». Le directeur de l’enseignement et la formation professionnelle de la wilaya de Tizi-Ouzou explique quant à lui que la réaffectation du directeur «a été faite pour des raisons logiques servant l’intérêt du centre et parce que l’administration a voulu rapprocher ce responsable du lieu de sa résidence et lui éviter la navette quotidienne». Toujours selon le même responsable, «les travailleurs étaient d’accord pour reprendre le travail, hier, dimanche 5 février, une décision qui a été prise mercredi dernier lors de la réunion qui a regroupé les deux parties». Décision qui «n’a pas été respectée», précise la même source. A signaler, que cette action de protestation a été soutenue par les enseignants et les stagiaires du centre de formation. A noter qu’une délégation des protestataires a été reçue par le wali, M. Bouderbali.

Nadia Rahab