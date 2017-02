Les grands dossiers passés en revue

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Plusieurs dossiers de gestion locale ont été passés en revue à l’occasion de la réunion élargie, tenue dimanche dernier entre le wali de Bouira, M. Mouloud Cherifi, et l’ensemble des directeurs de l’exécutif et des responsables locaux. En effet et selon une correspondance de la cellule de communication de la wilaya, parvenue à notre rédaction hier, le wali de Bouira a fait en premier lieu un état global sur le dossier de la gestion et de l’exploitation des biens des collectivités locales. Un volet qui a connu «une nette amélioration, grâce notamment au nouveau plan de gestion adopté par la direction de l’administration locale (DAL) et le trésor public». En matière de ressources, le même communiqué assure que pas moins de 8 milliards de centimes ont été récoltés au cours du dernier trimestre 2016 et un total de 25 milliards de centimes pour la même année. «Un chiffre qui connaîtra une nouvelle hausse au cours de cette année, en raison de la revalorisation de la taxe locale appliquée par le gouvernement», ajoute le même document. Par ailleurs, le wali a donné des instructions pour la préparation et la mise en service de l’ensemble des bureaux de vote et du fichier électoral de la wilaya, et ce, suite à la convocation du corps électoral en prévision des élections législatives du 4 mai prochain. La cellule de dépôt des dossiers de candidature a été également installée. À propos des dégâts matériels causés par les récentes intempéries, M. Cherifi a aussi instruit l’ensemble des services pour l’élaboration d’une liste détaillée de l’ensemble des sites et des zones touchées, et ce, pour «le déblocage, en urgence, de budgets financiers pour la prise en charge de l’ensemble des points recensés sur budget de wilaya», lit-on dans le même document, qui explique qu’un budget de 14 milliards de centimes a été réservé pour la restauration scolaire ainsi que pour l’acquisition de 152 appareils de chauffages, qui seront destinés aux écoles de certaines zones isolées de la wilaya.

Les intempéries, le Ramadhan, les élections…

Toujours sur le budget de wilaya et en prévision du mois sacré, une contribution de 4 milliards de centimes a été débloquée pour la subvention du programme de solidarité, couffin de Ramadhan. Dans le même sillage, M. Cherifi fera état de la réservation de 5 logements d’astreinte dans la commune de Sour El-Ghozlane, pour la prise en charge de 5 médecins gynécologues qui seront prochainement affectés dans cette localité et aussi de l’autorisation du ministère de la Santé pour la relance des travaux de réalisation de la polyclinique d’Ath-Leqsar. Un projet qui a été, pour rappel, gelé au mois de septembre dernier. Le wali Cherifi évoquera, lors de la même réunion, d’autres sujets d’actualité locale, notamment le lancement de visites d’exploration pour l’implantation du nouveau quotta du programme AADL, la désignation d’une entreprise privée pour la gestion des ordures ménagères au niveau de Lakhdaria, la réouverture des deux abattoirs de Sour El-Ghozlane et Raouraoua, la constitution de brigades mixtes et l’implication du mouvement associatif pour la réhabilitation des façades des bâtiments, le déblocage d’une aide financière au profit de deux mosquées à Bouira et Ath-Rached, la réactivation de la taxe de l’environnement et d’entretien et, finalement, l’interdiction de toutes constructions sur le champ de servitude du radar de télécommunication de Lakhdaria.

Oussama Khitouche