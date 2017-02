L’événement marqué à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

à l’occasion du 1er anniversaire de l’officialisation de la langue amazighe, la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou a organisé, hier, une journée de célébration sous le thème «Constitutionnalisation de tamazight, consolidation de l'identité nationale et de la culture algérienne». Plusieurs activités étaient au programme. Une exposition ayant pour thème «Processus de reconnaissance de la langue amazighe» était proposée au public par le mouvement associatif de Tizi-Ouzou. Une autre exposition de livres, ayant trait à la langue amazighe, était également organisée par la bibliothèque de la Maison de la culture et la bibliothèque principale de lecture publique de Tizi-Ouzou. Le public était également convié à plusieurs autres expoventes et à des séances de ventes-dédicaces de livres d’expression amazighe. Les autorités locales étaient présentes à la manifestation, en la personne du maire de Tizi-Ouzou, M. Ouahab Aït Menguellet. La directrice de la culture, Mme Nabila Goumeziane, dira dans son allocution : «Le passage de l’oralité à l’écrit est une étape cruciale. Plusieurs travaux ont été faits dans ce sens et c’est ce qui a permis cette préservation et cette promotion. Nous devons aujourd’hui fédérer pour poursuivre ce travail de mise en exergue de la culture algérienne en préservant les fondements de notre nation». Par ailleurs, plusieurs conférences traitant du thème de la journée ont été animées. Dans sa communication, M. Aziri Boudjemaa, directeur de l’enseignement et de la recherche au HCA, a mis en exergue les efforts fournis par cette instance dans le but de promouvoir la langue amazighe. Il dira notamment que l’officialisation de Tamazight «peut rester un concept vide» sans «le suivi qu’il faut pour lui donner un sens». Dans ce sens, le représentant du HCA a expliqué la stratégie adoptée par le conseil, notamment dans l’enseignement : «La généralisation horizontale consiste à généraliser l’enseignement de Tamazight dans toute les wilayas du pays». à ce jour, en coordination avec le ministère de l’éducation nationale, «Tamazight est enseignée dans 32 wilayas, sur 48», a-t-il précisé. Concernant les adultes, auxquels des classes d’enseignement ont été ouvertes par le HCA, l’opération a touché jusqu'à présent «22 wilayas». Toujours dans la même optique de donner un sens à l’officialisation de Tamazight, M. Aziri a expliqué que le HCA «fait des travaux de recherches en collaboration avec les universités, notamment dans l’élaboration de dictionnaires de Tamazight». Il précisera que 10 dictionnaires sont déjà disponibles au niveau de l’instance. «Le dictionnaire est le trésor de la langue. Il doit être riche en lexique de tous les dialectes existants», a-t-il souligné, insistant sur «l’importance des dictionnaires spécialisés». Le responsable rappellera, par ailleurs, que des textes officiels ont été traduits en langue amazighe, citant comme exemples la Constitution, la Plate-forme de la Soummam et l’Appel du 1er Novembre 1954.

Kamela Haddoum.