Cherifi se projette déjà sur l’été

Le wali de Bouira, M. Mouloud Cherifi a effectué, hier, une sortie de travail et d'inspection de plusieurs projets de développement dans les communes d'El Adjiba et d’El Esnam, à l'Est de la wilaya de Bouira.

Ainsi, la première étape de cette tournée s'est effectuée sur les hauteurs du chef-lieu communal, où le wali s'est enquis de l’avancement des travaux de réalisation d'un réservoir d'eau potable d’une capacité de 3000 m3 pour l'alimentation de plus de 2000 foyers du chef-lieu communal et quatre localités du sud de la commune.

Des localités qui souffrent depuis plusieurs années de pénurie d'eau. Sur place, le wali a donné des instructions fermes pour l'accélération des travaux et le lancement des travaux de réalisation de la station de pompage par l'APC. «Il faut que le réseau soit opérationnel avant l'arrivée de l'été. Il faut en finir avec cette pénurie.

Il faut aussi suivre régulièrement ces projets et intervenir rapidement en cas de problème», a-t-il insisté auprès du maire et du chef de daïra. Au chef-lieu municipal, le wali inspectera le siège de la mairie, le nouveau service biométrique ainsi que le siège local de l'organisation nationale des moudjahidine, avant d'inspecter le projet de réalisation de 50 logements du type public locatif (LPL).

Avec un budget global de 10,8 millions Da, les travaux devront être finalisés d'ici le mois de juin prochain. Toujours à El Adjiba, le wali visitera le stade communal qui a récemment été doté de gazon synthétique. Par ailleurs, le wali a également visité l'unité de production du plâtre "Colpa" ainsi qu'un complexe privé, spécialisé dans le stockage des produits agricoles, notamment la pomme de terre.

Au niveau de la commune voisine d'El Esnam, le wali a inspecté en premier lieu, un projet pour la réalisation d'une unité principale pour la Protection civile. Un projet inscrit en 2016 avec une enveloppe de 189 millions DA et un délai de réalisation de 22 mois. Actuellement, le taux de réalisation est estimé à hauteur de 40% et les travaux devront être finalisés d'ici le mois de septembre prochain.

La visite s'est poursuivie, dans l'après-midi, au chef-lieu de la commune d'El Esnam où le wali a visité l'hôtel de ville et le service biométrie ainsi que la ferme pilote Boucheraine Mohamed.

