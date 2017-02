10 millions de dinars pour les handicapés

Par DDK | Il ya 17 minutes | 28 lecture(s)

L’APW de Tizi-Ouzou a décidé d’affecter la somme de 10 millions de dinars pour l’acquisition d’un matériel orthopédique au profit des personnes handicapées de la wilaya.

La commission sociale de l’APW s’est réunie, hier, avec l’association Relais d’Ath Yenni pour entamer les préparatifs de l’achat et l’organisation de la cérémonie de remise du matériel qui interviendra à l’occasion de la Journée nationale des personnes handicapées qui coïncidera avec le 14 mars prochain. M. Ben Hamana Smail, le président de la dite commission, indiquera : «Nous avons dégagé la somme de 10 millions de dinars pour l’achat d’un matériel orthopédique qui sera distribué aux personnes en situation de handicap à l’occasion de leur Journée nationale».

A rappeler que l’opération de dépôt des dossiers au niveau de la commission a déjà débuté et sera clôturée le 16 février. Quelque 150 dossiers y ont déjà été déposés. Concernant la constitution du dossier, il s’agit d’adresser une demande manuscrite au P/APW, accompagnée d’un certificat médical établi par un médecin spécialiste en traumatologie ou en rhumatologie, d’une copie de la carte de handicapé, d’une photocopie de la CIN et d’un certificat de scolarité pour les enfants scolarisés.

Signalons qu’une fois tous les dossiers collectés, la commission entamera l’opération d’achat dudit matériel. Il s’agira de fauteuil roulants électriques, de fauteuils roulants normaux, de tricycles à moteur, de cannes, de déambulateurs, de matelas anti-escarres et de lits médicalisés. Rappelons que l’APW est à sa 4ème opération du genre. En 2014, un montant de 7 millions de dinars avait été remis à la direction de l’action sociale pour l’achat de matériels aux handicapés.

En 2015, le montant a été augmenté à 9 millions de dinars et en 2016 le même montant a été reconduis et 92 personnes en situation de handicap ont bénéficié de l’opération. Cette année, et malgré la crise, le montant a été revu à la hausse pour atteindre les 10 millions de dinars.

G. M. H.