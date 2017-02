Une commission ministérielle à Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Depuis la fin de l’année dernière, le Théâtre Régional de Béjaïa est en crise financière qui a totalement perturbé son fonctionnement. Mais la semaine dernière, une délégation venue du Ministère de la Culture a enfin réussi à rassurer le personnel dudit théâtre. La délégation était composée de l’inspecteur général du ministère de la Culture, d’une directrice centrale et d’un cadre de ce même ministère. La mission consistait à rencontrer les responsables du TRB et les délégués du personnel pour poser le problème avec acuité et tenter de trouver des solutions. Les représentants du TRB ont ainsi posé les questions qui s’imposaient en fait d’elles mêmes, en relation avec leur situation socioprofessionnelle, dont celle des contractuels ainsi que celle concernant l’avenir du théâtre. Selon certaines indiscrétions, les membres de la délégation, qui auraient écouté avec beaucoup d’attention les revendications des représentants du TRB, ont posé des questions pour s’assurer d’avoir bien compris la problématique. Ils ont ensuite expliqué la position du ministère dans la conjoncture actuelle, et rappelé que le TRB se devait de passer du stade de l’assistanat à celui de producteur artistique et culturel. Le salut de cet organisme dépend entièrement de son travail, même si le ministère s’engage encore pour quelque temps à l’accompagner, le temps qu’il puisse voler de ses propres ailes. La production semble donc avoir été le mot clé de la situation. Toujours selon ces mêmes sources, le ministère se serait engagé à mettre la main à la poche pour une étape transitoire de sortie de crise, en accordant une rallonge budgétaire de quatre-vingt-cinq pour cent, et d’assurer, pour une courte période encore, les salaires des contractuels. Mercredi denier, c’était le branle-bas de combat au TRB. Tout le monde était présent et tous se réjouissaient de l’accord conclu avec le ministère. On reparlait déjà de nouvelles activités et de nouvelles productions. Un des artistes a même annoncé pour les prochaines semaines, l’adaptation d’une œuvre de Tahar Djaout et sa prochaine présentation au public. Malgré nos tentatives répétées, il ne nous a pas été possible de rencontrer Sofiane Boukemouche, l’actuel chargé de gestion du TRB pour nous confirmer ces informations et nous donner plus de détails. Une conférence de presse a été annoncée pour jeudi dernier, mais elle a du être reportée à cette semaine. Un programme d’activités a été aussi tracé pour cette semaine, puisque plusieurs manifestations sont prévues à partir d’aujourd’hui samedi. On peut citer un gala de charité au profit d’Imloul Nabil, une exposition florale de Wafa Bouabid, «Djelloul Lefhaïmi», une pièce de théâtre produite par le TRB et une activité organisée par la direction de l’Education de Béjaia. L’accord conclu avec le ministère semble donc redynamiser les activités du TRB. Le personnel du théâtre a compris que dorénavant, sa survie dépend de son travail et il conviendrait de s’organiser et de rationaliser les moyens du théâtre pour assurer une rentabilité suffisante pour faire face à ses besoins de fonctionnement et de développement.

N. Si Yani