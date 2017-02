Baloul sensibilise sur le vote féminin

Par DDK | Il ya 1 heure | 143 lecture(s)

La fédération FFS de Tizi-Ouzou a tenu, hier, un conseil fédéral extraordinaire à huis clos, dans la petite salle de la maison de la culture.

En effet, les cadres du parti, les élus et des militants actifs dans la wilaya de Tizi-Ouzou ont été appelés à une rencontre spéciale et restreinte à laquelle a pris part un poids lourd du parti, réputé pour sa proximité avec les grands décideurs du parti. Ce qui a donné au rendez-vous une portée assez significative. Dr Baloul, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est en effet membre du présidium, et sa présence à cette rencontre ne pouvait être expliquée par le simple fait qu’il appartient à la base à la fédération locale. Mais par ce que le rendez-vous avait une grande importance aux yeux des instances de directions du parti qui tentent d’anticiper le rendez-vous électoral afin d’assurer le maximum d’atouts pour réussir la meilleure élection possible. Ce qui explique le caractère extraordinaire collé à cette rencontre qui a été présidée par Farid Bouaziz, fédéral du parti à Tizi-Ouzou. Comme il était prévisible, il était question dans ladite rencontre, «de la mise en place d’un dispositif pour recueillir les candidatures», a indiqué le fédéral Bouaziz, en précisant que «la date de dépôt des candidatures est fixée du 15 au 21 de mois en cours». «Tous les militants ont le droit de déposer leurs candidatures, la commission nationale tranchera», ajoutera-t-il. Il était aussi question, a-t-on su d’une source au fait de la chose dans la maison FFS, de «l’installation d’une commission qui aura à charge d’élaborer une stratégie électorale» à adopter lors de la prochaine campagne. Elle serait composée d’une «trentaine de militants», selon certaines indiscrétions. à noter qu’un débat a été ouvert lors de ce conclave et a porté essentiellement sur la stratégie de la campagne électorale dans ses deux volets techniques et politique, a-t-on appris. Dans ce sens, Dr Baloul a sans doute dévoilé un peu de la stratégie retenue par la direction du parti en intervenant spécialement pour «inviter les militants à inscrire tous les membres de leurs familles et proches sur les listes électorales, surtout les femmes de leur entourage immédiat et lointain». En d’autres, Dr Baloul a surtout interpellé sur l’intérêt du vote féminin et sa portée. Sa courte déclaration a été, d’ailleurs, basée sur ce volet.

Kamela Haddoum