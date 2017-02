La stratégie électorale au menu à Azazga

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Dans le cadre de la préparation des échéances électorales, notamment les législatives prévues pour le 4 mai prochain, le MPA de Tizi-Ouzou enchaîne ses sorties régionales. Après la première qui s’est déroulée à Aïn El Hammam, c’est au tour d’Azazga où une rencontre zonale a été organisée, hier. Les daïras concernés par l’événement sont Azazga, Bouzeguène, Tizi-Rached, Mekla, Ouaguenoun et Azeffoun. Plusieurs militants, élus et cadres du parti, ainsi que le président du bureau de wilaya M. Ould Taleb Yazid ont marqué leur présence à la salle de l’ex église pour une conférence qui a portée sur trois axes principaux, à savoir la situation organique, politique générale du parti, stratégie électorale et sensibilisation pour les prochaines échéances. Le débat a été animé par M. Yacine Akhmoum, membre du conseil national, élu à l’APC d’Azazga et président de bureau communal du MPA dans la même localité, M. Yacine Sadouk président de la commission wilaya des élections, M. Ahcène Salah, membre du conseil national, élu à l’APC de Fréha, et président de bureau de la même localité. Plusieurs sujets ont été abordés notamment «sur le programme politique et économique du parti» dans le but de «le vulgariser». «L’ouverture du parti à toutes les tranches de la société, à toutes les bonnes volontés qui peuvent rapporter un plus, toujours dans le cadre du respect des principes et des valeurs du parti, le dépôts des candidatures pour les législatives prochaines et le rôle de la commission de wilaya des élections», a indiqué le membre du conseil national M. Akhmoum. Par ailleurs, lors de ladite rencontre, il a été procédé, «à la vulgarisation des nouveaux statuts du parti, adoptés lors du dernier congrès» ainsi, et de la stratégie électorale. Les conférenciers ont réitéré «l’attachement aux principes et fondements du parti tout en incitant les présents à élever le niveau du débat politique comme l’a exigé le président du parti». Les élus et militants présents dans la salle ont été «invités à sensibiliser dans leur entourage sur la nécessité de s’inscrire sur les listes électorales à l’occasion de la réouverture de la période des inscriptions du 8 au 22 du mois en cours».

K. H.