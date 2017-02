Les habitants de la cité Akbou ferment la mairie RCD

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Les habitants de la cité Akbou, sise à 2 km à l’ouest du chef-lieu communal de Tadmaït, ont procédé hier à la fermeture de la mairie pour protester contre une pénurie d’eau potable qui dure depuis plusieurs jours ainsi que la dégradation de leurs conditions de vie. En effet, des dizaines de jeunes de cette cité ont fermé le portail de l’APC de Tadmaït pour exprimer leur colère née de l’absence de l’eau potable dans leur robinets pendant une longue durée et aussi pour maintenir la pression sur les autorité locales et les services concernés, afin de prendre en charge sérieusement le problème, a-t-on appris des protestataires. Selon des témoignages recueillis sur place, des représentants de cette localité voulaient auparavant rencontrer le président de l’APC pour lui parler du problème, car il leur avait donné un rendez-vous à cet effet, mais l’absence de ce dernier a accentué leur colère. Ce qui les a incités par la suite à passer à l’action et à cadenasser le portail de la mairie. «Nous vivons un véritable calvaire car, l’eau n’a pas coulé de nos robinets pendant 10 jours. De ce fait, nous voulons à travers notre action dénoncer l’indifférence totale affichée à notre égard», dira Mohamed, l’un des résidents du quartier. Et d’ajouter : «Même durant les journées normales, l’eau n’arrive dans nos foyers qu’une fois tous les trois ou quatre jours par semaine. Un nouveau forage a été réalisé par les services de l’hydraulique il y a une année et demie de cela, mais sa mise en service tarde à voir le jour. À cet effet, nous les interpellons à le mettre en marche afin de mettre fin d’une façon définitive à la situation lamentable que nous vivons depuis des années». Un autre habitant de la localité refermant 62 logements regrette, quant à lui, que «les solutions qu’apportent les autorités locales à travers les réparations des pannes sont provisoires, car à chaque fois, c’est le même scénario qui se répète. Par conséquent, nous exhortons les pouvoirs publics d’intervenir en vue de mettre un terme à notre souffrance qui n’a que top duré». Outre le problème d’eau potable, les habitants de ladite cité ont soulevé d’autres doléances, à savoir la défaillance de l’éclairage public, le non-nettoyage des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, l’absence de caniveaux dans plusieurs endroits, notamment, sur la route menant vers leur région et l’aménagement des trottoirs. Une réunion s’est tenue dans l’après-midi d’avant-hier (jeudi) entre les délégués de la cité et le P/APC. Le maire aurait promis de prendre en charge les problèmes soulevés. À signaler qu’une équipe de l’ADE est intervenue pour réparer la panne survenue au niveau du forage alimentant la cité.

Rachid A.