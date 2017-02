«Le problème entièrement assaini»

Par DDK | Il ya 41 minutes | 67 lecture(s)

L’investissement touristique à Hammam Ksana, dans la commune d’El Hachimia, n’arrive pas à décoller. La preuve : le seul projet concrétisé ces dernières années reste le complexe thermal.

Il se trouve que même cet investissement est confronté, périodiquement, à des problèmes liés, essentiellement, à la prolifération du commerce informel aux alentours du site. Interrogé récemment sur le rôle que doit jouer l’APC pour assainir la situation au niveau de ce site, Hamid Abdat, P/APC d’El Hachimia, a fait savoir que «la municipalité suit de près ce dossier et s’est beaucoup impliquée pour lever les contraintes et faciliter l’implantation de nouveaux investisseurs». Sur les problèmes rencontrés à Ksana, Hamid Abdat a fait savoir que l’un des principaux et épineux problèmes qui s’est toujours posé est celui du foncier. Selon lui, à chaque fois qu’une demande d’investissement parvient à ses services, celle-ci bute sur le problème du foncier. Dans certains cas, ce sont les propriétaires terriens qui s’opposent à la concrétisation de projets d’investissement. Cependant et d’après le P/APC, la situation du foncier a été entièrement assainie à Hammam Ksana en 2016. «Avec l’implication des services du Cadastre, nous avons pu tirer au clair les choses. Le travail que nous avons entrepris a permis de déterminer avec exactitude la propriété des terrains. Il y a ceux relevant de la commune, des forêts et des privés. La superficie relevant de la commune s’étale sur 29 ha.», fera-t-il savoir. Ce dernier est revenu, aussi, sur le problème de l’habitat précaire, un phénomène qui défigure le site. Selon lui, il y a cinq familles résidant dans des taudis qui ont été recensées par l’APC, et dont le cas sera pris en charge dans le cadre du RHP. Il y’ aussi, une autre catégorie de personnes, les propriétaires terriens en l’occurrence, dont les cas posaient problème à Ksana. Selon M. Abdat, ces propriétaires ont été pris en charge dans le cadre de l’habitat rural. L’autre écueil qui bloquait la situation au niveau du site est celui du commerce informel auquel s’adonnent des jeunes chômeurs de la région. À ce propos, le maire dira que certains d’entre eux ont été recrutés au niveau du complexe thermal et d’autres exploitent le parking. Pour les autres, M. Abdat expliquera que l’APC d’El Hachimia compte réaliser un petit marché, pour permettre à ces jeunes d’exercer le commerce en toute légalité. Selon lui, une proposition de projet a été faite dans ce sens dans le cadre des PCD de 2017. Par ailleurs, ledit maire a évoqué le problème des carrières d’agrégats situées pas loin de Hamam Ksana et le passage des poids-lourds. À ce propos, le maire a fait savoir qu’une proposition a été faite au wali pour créer un évitement sur 5 km qui sera réservé aux poids-lourds.

Trois dossiers d’investissement en cours d’étude et un projet de forêt récréative

Sur un tout autre chapitre, le P/APC fera savoir que ses services ont reçu trois dossiers d’investissements. Ces dossiers sont toujours en cours d’étude et l’APC procédera à leur validation au cours de cette année 2017. Interrogé sur la nature de ces investissements, le maire a déclaré que deux de ces projets concernent la réalisation de complexes thermaux avec piscines et bungalows et un autre est un projet d’un hôtel. L’autre dossier d’investissement évoqué par le maire est celui de la forêt récréative. Selon l’édile communal, le projet va s’étaler sur 7 ha. Il dira que ses services travaillent en étroite collaboration avec ceux des forêts pour confier le projet de réalisation de la forêt récréative à un promoteur privé.

Djamel Moulla