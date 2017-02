Des listes d’indépendants en gestation

Par DDK | Il ya 40 minutes | 60 lecture(s)

Le dissident du RCD et actuel président indépendant de l’APC de Tinebdar, Braham Bennadji, et le dissident du FFS et ex-président de l’APW de Béjaïa, Hamid Ferhat, sont les premiers à faire part de leur intention de présenter des listes indépendantes aux prochaines législatives qui auront lieu le 4 mai prochain.

Via des communiqués, transmis à la presse ou postés sur les réseaux sociaux, ils lancent des appels au parrainage citoyen de leurs listes respectives. Pour ramener la population à sa cause et la convaincre de ses bonnes intentions, le maire de Tinebdar rappellera le combat qu’il a mené depuis plus de trente ans pour l’aboutissement des valeurs républicaines, des libertés démocratiques, de la justice sociale, de l’identité amazighe millénaire du pays et du développement de la région qu’il continue d’animer avec une énergie décuplée.

De son côté, le tonitruant ex-président de l’APW, qui a vu sa liste de 2012 rejetée par la commission de validation, veut tenter sa chance cette fois. D’ailleurs, il soulignera dans une déclaration que la population est devant un rendez-vous particulier qu’il ne faudra pas rater. Il conseillera aux citoyens de profiter de ce moment privilégié, pour faire valoir leur vision et forger un destin commun.

Pour convaincre les citoyens de lui accorder le parrainage, il dira que son objectif et celui de ses colistiers, majoritairement des ex élus à l’APW et actuels maires, est de lancer une dynamique pour une vraie représentation politique, économique, sociale et culturelle avec toutes les forces vives de la société dans la wilaya de Béjaïa.

Bien entendu, il donnera un bref aperçu sur son passage, ainsi que ceux de ses collègues à l’APW, en soulignant qu’après avoir défendu des projets structurants tout au long de leurs mandats respectifs, ils veulent revenir pour relancer le développement de la wilaya de Béjaïa.

A Gana