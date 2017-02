Des Kasmates se rallient à Kara

Par DDK | Il ya 30 minutes | 37 lecture(s)

C’est un véritable plébiscite local auquel vient d’avoir droit la candidature de Mohamed Seghir Kara à Bouira.

Dans une déclaration adressée au secrétaire général du parti FLN et parrainée par 14 associations de wilaya, du bureau de wilaya de la coordination nationale des fils de chahid et de neuf kasmates du FLN, des militants et des sympathisants du vieux parti ont tenu à exprimer «leur total soutien à la candidature de l’ancien ministre du Tourisme et ambassadeur, Mohamed Sghir Kara, aux législatives du 4 mai prochain à Bouira». Selon le même document, dont une copie nous a été remise, les signataires estiment que la candidature de Kara Mohamed Sghir, en tête de liste pour la wilaya de Bouira, reste un signe fort d’unité et de réconciliation entre les différentes tendances du FLN. Pour-eux, «Kara Mohamed Sghir possède le statu et l’expérience adéquates pour guider la liste du FLN à Bouira, surtout qu’il a vivement contribué à la stabilisation et la sécurisation de la wilaya, particulièrement durant la décennie noire et les événements du printemps noir à Bouira». M. Kara s’est également engagé pour l’apaisement des esprits durant les événements qui ont secoué la wilaya au début de l’année en cours. Tout en rappelant, le rôle qu’a joué M. Kara dans la création des bureaux des wilayas pour le soutien au programme du président de la République, les rédacteurs de cette requête n’ont pas manqué de souligner «l’engagement sincère de l’ancien ministre du Tourisme pour le redressement de la ligne politique du parti, la réunification des rangs du FLN et la relance des activités de proximité à tous les niveaux. La plus grande preuve de la crédibilité et de l’engagement de M. Kara est sans doute la réussite des listes du parti à l’occasion des élections locales de 2007, particulièrement dans le versant Est de la wilaya de Bouira, où le FLN avait réussi à se repositionner auprès des citoyens, grâce notamment au travail de fond élaboré par M. Kara», lit-on encore dans le même document. Pour rappel, pas moins de 111 dossiers de candidatures ont été déposés par les militants et les cadres du FLN dans la wilaya de Bouira. Ces derniers sont actuellement en phase d’étude par la commission nationale des élections du FLN. La concurrence s’annonce déjà rude pour décrocher la tête de liste du FLN à Bouira, avec notamment l’implication de l’ancien ministre du Tourisme M. Kara Mohamed Sghir, qui, avec cette notion de soutien, semble avoir toutes ses chances face, notamment, à Cherif Ould Hocine, actuel député de Bouira.

O. K.