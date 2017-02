34 listes ont déjà retiré des formulaires

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Depuis la convocation du corps électoral en prévision des élections législatives du 4 mai prochain, des représentants de 34 listes ont retiré les formulaires au niveau de la DRAG, dont 14 indépendantes et 22 de partis politiques, a-t-on appris de la cellule de communication de la wilaya. Pour assurer un bon déroulement des élections législatives, le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, a présidé, avant-hier, une réunion de travail avec les directeurs concernés par la préparation de ces prochaines échéances électorales. Présent à cette rencontre, le directeur de la réglementation et des affaires juridiques de la wilaya a présenté un bilan relatif à l’état d’avancement des préparatifs techniques et matériels. Le chef de l’exécutif de wilaya «a insisté sur la nécessité de mobiliser tous les moyens humains et matériels pour garantir une bonne préparation et a instruit le DRAG à garantir les meilleures conditions pour cela», a affirmé la même source. A noter que la commission de wilaya de préparation des élections législatives a été installée par le wali, mercredi dernier. Elle est présidée par le secrétaire général de la wilaya et composée de directeurs concernés. Sa mission, indique-t-on, «est de veiller à la préparation logistique et administrative, en prévision des prochaines élections législatives, notamment en matière de transport, de liaisons téléphoniques, de restauration et autres contrôles des réseaux AEP». Concernant le corps électoral, la wilaya de Béjaïa compte 525 657 électeurs, repartis sur 335 centres de vote et 1227 bureaux de vote. Par ailleurs, cette commission de wilaya a déjà désigné les lieux consacrés à l’affichage ainsi que les lieux réservés pour la tenue des meetings. Au total, 54 stades, 34 salles de réunion, 281 salles omnisports, et 49 autres sites seront mis à la disposition des candidats, pour effectuer leur campagne électorale.

Boualem Slimani