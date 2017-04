Redha Bendiab décède !

Par DDK | Il ya 2 heures 29 minutes | 193 lecture(s)

Le RND de Béjaïa est en deuil. Et pour cause, Redha Bendiab, candidat sur la liste du parti d’Ouyahia aux législatives du 4 mai, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi des suites d’un subit malaise, apprend-on de l’un de ses amis. Âgé de 37 seulement, le défunt était aussi élu à l’APC d’Ighram. Le RND de Béjaïa a dû, suite à cette triste nouvelle, mettre en veille sa campagne électorale jusqu’à nouvel ordre. D’ailleurs, une rencontre des femmes du parti programmée pour avant-hier, jeudi, dans la ville d’El-Kseur a été tout simplement reportée sine die. Le défunt, juriste de formation, occupait le poste de responsable juridique à la subdivision des forêts d’Akbou. Il laisse derrière lui une veuve éplorée et deux enfants.

D. S.