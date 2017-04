35 saisines enregistrées et 39 avis lancés aux candidats

Par DDK | Il ya 2 heures 29 minutes | 144 lecture(s)

Dans le cadre des prochaines élections législatives, la haute instance indépendante de surveillance des élections, a reçu au cours des quatre premiers jours de la campagne 35 saisines et a adressé 39 avis pour affichage anarchique.

La HIISE a adressé 39 avis, dont 17 à des partis politiques ayant affiché de façon anarchique leurs listes ou placardé des photos grand format des têtes de listes au niveau de certaines entrées d'institutions et même des habitations», lit-on dans le document rendu public, avant-hier, par la HIISE.

Face à cet état de faite, cette instance a instruit les concernés de remédier à ces dépassements et de l'informer «par écrit des mesures prises dans ce sens», a précisé le même document. Ce dernier a fait savoir, également, que la HIISE a enregistré 35 saisines, dont 24 émanant de partis politiques «portant dans leur ensemble sur le retard accusé dans l'opération de délégation des candidats aux prochaines législatives et des éclaircissements sur la situation juridique des fonctionnaires candidats durant la campagne électorale», a encore ajouté la même source.

Le vice-président de la (HIISE) Ibrahim Boudoukha a indiqué, la semaine écoulée, que son organisme va contrôler et surveiller toutes les étapes du processus électoral». Il a indiqué que les membres de la HIISE vont assister à tous les meetings des partis politiques, «pour enregistrer tout éventuel dépassement ou atteinte aux symboles de l’État», a-t-il dit.

M. Boudoukha a appelé, dans ce sillage, les partis en lice pour les sièges à l’APN à respecter la loi et les règles d’éthique, durant la campagne électorale. En effet, les participants au prochain rendez-vous électoral doivent, a-t-il insisté, «respecter la période prévue par la loi pour mener leur campagne électorale, tout en mettant l’accent sur la nécessité d’utiliser les langues arabe et amazighe dans les discours électoraux. Il a mis en garde, également, contre l’instrumentalisation des mosquées, des établissements scolaires et les universités «à des fins de propagande électorale.»

Samira Saidj