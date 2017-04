Restons vigilants, ne laissons pas toucher à l’Algérie !

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

S. Ait Hamouda

L’Algérie doit être reconnaissante envers les services de sécurité tous corps confondus et les patriotes qui ont sauvé et sauvegardé sa souveraineté, ses institutions, ses fondements et son État. Ces patriotes, secondés par des jeunes, sont généralement d’anciens moudjahidine, chargés d’histoire, patinés de gloire, et d’exploits surhumains, qui ont repris leurs armes pour tenir tête à la bête immonde qui voulait enfoncer le pays dans l’obscurité et le réduire au silence abyssal d’où il ne se relèverait jamais. Ils ont décidé et ils l’ont fait face à un monstre qui ne reculait devant rien comme commettre ses abjections, tuant tout ce qui montrait son amour pour le pays, brûlant des écoles, sabotant l’économie et sabordant tout ce qui est vie. L’ensemble des patriotes en armes ou sans, respirent enfin que l’Algérie est sortie de ce que ces organisations lucifériennes concoctaient contre elle, son peuple et son territoire. «L’ANP c’est une institution républicaine, populaire, car composée de citoyennes et de citoyens. Elle soude la nation, la protège, la défend et elle est la gardienne du caractère républicain de l’État», avait dit en 2014 Chaâbane Boudemagh, colonel à la retraite, président de l’Organisation des patriotes algériens. Qui ne partage pas cet avis ? Personne. D’autant plus qu’il est juste, qu’il découle de la notion même du droit dans son entendement universel. Une armée est faite d’enfants du pays qui défendent leur patrie contre tout mal d’où qu’il vienne, du dehors comme de l’intérieur. Il n’en demeure pas moins, que l’on soit militaire, policier, garde communal, GLD ou patriote, le seul et unique trait d’union, le seul crédo, le seul mot d’ordre est de protéger le pays contre les complots ourdis par les obscurantistes, les forces du mal et de l’instabilité. Elles sont là ces forces, à l’affut de la moindre occasion, pour entrer en dissidence belliqueuse. On doit être vigilants et conscients pour contrer toutes velléités d’attenter à un pouce ou à une once de ce vaste polygone qu’est l’Algérie. Et les élections du 4 mai à venir sont la preuve que l’Algérie est toujours debout !

S. A. H.