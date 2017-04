La ligne Thénia – Tizi-Ouzou opérationnelle

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Le train a de nouveau sifflé, hier, à Tizi-Ouzou, après plusieurs années d'attente. Ce ne fut, cependant, qu'un essai qui s'était illustré par une seule disserte entre Thénia et Oued Aïssi en attendant l'augmentation du nombre de navettes à partir d'aujourd'hui, dimanche. Une ambiance singulière, donc, a régné hier matin à la gare de l'ex-Menerville. Venant d'Alger, le train fera une halte à 10h50 à Thénia, avant de continuer sa route jusqu’à Oued Aïssi. Avisées, de nombreuses personnes, seules ou accompagnées, tenaient à immortaliser l’événement, en faisant le voyage jusqu'au terminus. ''La reprise des navettes vers Tizi-Ouzou n'est pas, loin s'en faut, une chose banale'', témoignera une dame, accompagnée de ses deux enfants. Cela nous permettra d'éviter, a-t-elle expliqué, «les inconvénients du transport en commun.» Aux désagréments des bouchons au niveau des tronçons de la RN12, s'ajoute le refus des conducteurs des minibus ou de fourgons aménagés de desservir certaines lignes, tandis que le confort des voyageurs par train est assuré. «Rien de plus normal que de ressentir de la joie à l'occasion de la réouverture de cette voie ferrée», dira Djamel, un retraité de la fonction publique. «Cela facilitera les déplacements de mon fils aîné à des temps précis vers l'institut universitaire de Tamda, où il étudie», a-t-il soutenu. Selon les renseignements donnés par l'un des responsables locaux, pas moins de six navettes sont programmées chaque après-midi entre les deux villes susmentionnées, d'une distance de 64 km, en plus d'une liaison entre Oued Aïssi et la capitale, le matin, et une autre à l'inverse du même trajet. Confié à un groupement d'entreprises (E.T.R.H.B), Texeira Duarte (Portugal), Enryse (Espagne), Ozgün (Turquie), ce projet ayant initialement coûté la somme de 56 milliards de DA a, cependant, accusé un retard de plus de trois ans. D'ailleurs, le réaménagement de la place publique, avec reconstruction surtout du monument des martyrs, après la réalisation du dédoublement de la voie ferrée sur le tunnel traversant la ville, n'a pas encore vu le jour. Les citoyens attendent avec impatience l’achèvement de cet autre projet, confié au promoteur M. Haddad (ETRHB).

Salim Haddou