«Azeffoun a donné 753 martyrs à la nation»

«Nous remercions les autorités de wilaya d’avoir retenu Azeffoun pour donner le coup de starter des festivités commémoratives du printemps berbère. Azeffoun, pour ceux qui ne le savent pas, a donné à la nation beaucoup d’hommes et de femmes de savoir, de l’art et de culture.

Elle a aussi donné 753 de ses meilleurs enfants à la nation lors de la glorieuse révolution de novembre. Azeffoun a été aussi le bastion du combat contre l’obscurantisme et le terrorisme.

Nous accueillons le printemps par différentes activités, ce qui dénote notre attachement aux valeurs ancestrales et au travail de la terre. Un grand merci à tous ceux et celles qui contribuent à la préservation de notre patrimoine et à la promotion de notre langue et culture.

Notre université reste toujours mobilisée pour aller de l’avant. Merci aux étudiants et à leurs professeurs qui nous ont honorés par le travail présenté.»

Propos recueillis par Hocine T.