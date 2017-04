«Chaque année, une daïra sera choisie pour accueillir les festivités du printemps amazigh»

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

«Nous remercions le wali de Tizi-Ouzou qui est derrière ces activités et ce programme qui touchera l’ensemble des régions de la wilaya.

Nous fêterons le 37e anniversaire du printemps berbère dans la joie et nous fêtons également le début du printemps ici à Cheurfa. Nous rendons un vibrant hommage à la population d’Azeffoun pour sa contribution et sa mobilisation.

Nous rendons également hommage aux martyrs de la cause amazighe et à ceux qui contribuent pour son développement et sa promotion. Un grand hommage aux chercheurs et producteurs en tamazight car sans eux, la préservation et la promotion de cette langue sera difficile.»

Propos recueillis par Hocine T.