Les recommandations du wali au maire

Par DDK | Il ya 2 heures 12 minutes | 139 lecture(s)

C’est au cours d’une visite inopinée, effectuée avant-hier dans la ville de Lakhdaria, que le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, a ordonné le lancement des procédures pour la résiliation des contrats de trois entreprises privées, chargées de deux projets d’aménagements au centre-ville. Il s’agit du réaménagement de la rue de l’hôpital ainsi que du quartier Krichiche. Les entreprises en question accusent, en effet, un important retard dans la réalisation de ces deux projets, avec notamment des arrêts répétitifs et non-justifiés, pénalisant ainsi les citoyens de la localité du nord de la wilaya. M. Chérifi a ordonné au P/APC, dont les deux projets relèvent de son programme PCD, d’adresser une seconde mise en demeure à ces entreprises, avant la résiliation des deux contrats dans un délai de 10 jours : «Ce genre de comportement ne sera plus toléré. Si une entreprise ne peut pas assumer les charges de son engagement, je me demande pourquoi postuler alors ? Ces deux rues importantes sont complètement bloquées et ça rend pénible la vie des résidents. Idem pour la route qui mène vers l’hôpital, c’est le seul accès pour les ambulances. Je me demande, d’ailleurs, comment les urgences sont évacuées ?», s’interrogera le wali lors de son passage sur les lieux, où il constatera l’arrêt des travaux et l’absence des engins de l’entreprise réalisatrice. M. Chérifi ordonnera, également, au P/APC de faire appel aux entreprises publiques, à l’image de SAPTA, COSIDER ou encore ALTRO, qui peuvent reprendre les travaux et livrer les deux projets avec respect des délais. Le wali affirmera aussi qu’il autorisera «exceptionnellement» une procédure de gré à gré pour ces deux projets : «Je vais vous autoriser la procédure du gré à gré pour les entreprises publiques. Entamez la procédure dans les plus brefs délais, pour qu’on finisse ces deux projets avant le mois de Ramadhan», a-t-il martelé. Le premier magistrat de la wilaya s’est rendu par la suite au marché de proximité du centre-ville, où il a eu à constater l’état de dégradation avancé dont se trouve cette structure, mise en service durant les années 1960. De l’intérieur comme de l’extérieur, cette ancienne structure, composée de 30 magasins et 28 carrés, est complètement dégradée et gagnée par l’insalubrité et l’absence totale de l’hygiène. Après avoir effectué une tournée à l’intérieur de ce marché en compagnie d’une grande foule, M. Chérifi s’est longuement entretenu avec les commerçants qui y exercent et qui lui ont exposé leurs doléances. Ces derniers réclament l’implication des services de l’APC pour le nettoyage du marché ainsi que son réaménagement. Le premier magistrat de la wilaya a conclu en ordonnant l’installation d’une commission qui sera chapeautée par le directeur du commerce, et où les commerçants seront représentés par quatre délégués. Cette commission a été chargée d’établir un rapport détaillé sur la situation et aussi d’établir des propositions pour la réhabilitation de ce marché d’une manière urgente : «Les propositions des commerçants seront prises en considération, car ce sont eux qui travaillent à l’intérieur et savent très bien quels sont les points à réparer en urgence. Nous allons débloquer une cagnotte suffisante pour redorer le blason de ce marché. L’APC doit aussi assumer sa tâche, en reprenant dès aujourd’hui le ramassage des poubelles», a-t-il déclaré. Le dernier point visité par le wali était le projet de réalisation d’une route qui reliera le nouveau quartier des 46 logements au centre-ville. Ce projet était longtemps bloqué par une opposition d’une famille propriétaire d’un terrain, et qui a été levée récemment suite à l’intervention du wali. La future route qui comporte aussi la réalisation d’un pont sera livrée dans un délai de deux mois, selon l’entreprise réalisatrice, chose qui permettra l’attribution de ces logements, dont la liste des bénéficiaires a été affichée depuis près d’une année.

Le wali s’attend à un taux de participation record aux élections

Lors d’un point de presse tenu en marge de sa visite à Lakhdaria, le wali de Bouira s’est prononcé sur le déroulement de la campagne électorale dans la wilaya. M. Chérifi a, en effet, estimé que la campagne «se déroule dans de bonnes conditions, sans aucun dépassement pour l’instant, avec l’engagement dès le premier jour des partis politiques.» Il assurera, également, que tous les moyens humains et matériels ont été mis à la disposition des 17 partis politiques en lice, et qu’il s’attend à un taux de participation record : «Vu l’engagement des partis politiques dans la campagne et vu la grande attention que portent nos citoyens à ces activités, je dirais que le taux de participation aux élections sera très important», a-t-il affirmé.

Oussama Khitouche