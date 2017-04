"L’administration ne sera pas impliquée !"

Par DDK | Il ya 2 heures 12 minutes | 112 lecture(s)

«Le président de la République a mis en place toutes les mesures nécessaires afin de garantir la transparence des prochaines élections législatives.»

C’est ce qu’a déclaré le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui, hier à Alger, lors du lancement officiel du permis de conduire à points biométrique et électronique ainsi que le certificat électronique d’immatriculation des véhicules. Le ministre annoncera, lors de ce rendez-vous, que «les services administratifs ne seront pas impliqués dans l'opération du scrutin ". Et d'ajouter: "L'administration ne sera pas présente lors de l'opération du scrutin. Elle assura, seulement, le soutien logistique et mettra en place toutes les mesures nécessaires, afin de garantir la sérénité lors de cette opération électorale". Selon M. Bedoui, les encadreurs des centres et des bureaux de vote «sont les enfants de l'Algérie et les surveillants sont les représentants des partis politiques en lice. Ils ont une liberté totale d'assister à toutes les étapes du scrutin». Le ministre a, également, mis l'accent sur le rôle important de la haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) dans la garantie de la transparence de ces élections. "Le Président de la république a mis en place toutes les procédures et les mécanismes qui garantiront la transparence des prochaines élections législatives. Il n'y a aucune autorité administrative qui osera toucher à ce principe", a lancé M. Bedoui. Le même responsable a souligné la nécessité de mobiliser les citoyens à participer au prochain scrutin, "afin de mettre un terme aux discours de ceux qui doutent de la transparence de ce rendez-vous électoral". selon lui, la forte participation des Algériens aux prochaines législatives "sera un message à travers lequel l’on prouvera que l'Algérie va bien", a-t-il dit.

Samira Saidj