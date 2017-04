Meeting national du FFS le 22 avril prochain

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 127 lecture(s)

Dans le cadre de la commémoration du double anniversaire du printemps berbère 1980 et du printemps noir 2001, le FFS compte organiser un meeting national le 22 avril prochain, qui regroupera l’ensemble des 35 circonscriptions, de ses cadres et de ses militants à la maison de la culture Ali Zaâmoum de Bouira. C’est du moins ce qu’a assuré, hier, M. Djamel Bahloul, membre du secrétariat national du parti et tête de la liste électorale à Bouira. Selon notre interlocuteur, cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de son parti, notamment pour donner à ces dates symboliques un aspect national. M. Bahloul précise, par ailleurs, que plusieurs interventions seront programmées, portant notamment sur le programme du parti, de son engagement en faveur des luttes identitaires et enfin du projet du consensus national lancé en 2012.

