Drame à Aït Salah

Par DDK | Il ya 2 heures 12 minutes | 200 lecture(s)

Un quinquagénaire répondant aux initiales K. A., du village Aït Salah dans la commune de Bouzeguène, a été assassiné d’une balle dans le ventre, avant-hier samedi, par un berger d’Aït Issad relevant de la commune d’Ifigha, daïra d’Azazga. En effet, les faits remontent à samedi dernier lorsqu’une altercation a éclaté entre la victime, un agriculteur, et le berger. Après des échanges de mots, le meurtrier s’est retourné vers sa victime pour accomplir son acte et prend la fuite après avoir fait un mort et un blessé qui furent évacués par la protection civile de Bouzeguène vers l’EPH d’Azazga. La victime a été transférée, hier, vers le CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou pour les besoins d’autopsie, au moment où le coupable demeure toujours recherché.

F. A.