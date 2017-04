Un garçonnet fauché par une voiture à Tiliouine

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 116 lecture(s)

Un garçon âgé de deux ans, répondant aux initiales B. M., a trouvé la mort avant-hier samedi en fin d’après-midi, après avoir été percuté par une voiture près de son domicile familial sis au village Tiliouine, relevant de la commune de Lakhdaria. À signaler que le conducteur a pris la fuite, a-t-on appris hier auprès de sources locales. Les mêmes sources ont ajouté que le garçonet a été fauché par la voiture alors qu’il tentait de traverser la route. Aussitôt alertés, les éléments de la protection civile se sont déplacés sur les lieux de l’accident, et n’ont pu que constater le décès du malheureux garçon, indique la même source qui ajoute que la victime a rendu l’âme des suites de graves blessures à la tête et à la poitrine. Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l’hôpital de Lakhdaria et une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale, pour déterminer les circonstances de sa mort et retrouver le conducteur, indique-t-on.

O. K.