Des habitants de Tichy ferment la RN9

Encore une fois, les habitants de la station balnéaire de Tichy sont descendus dans la rue. Hier, ils ont procédé à la fermeture de la route nationale n° 9, à hauteur du village de Baccaro (cité Bensaid), pour exiger la réalisation du stade de football de Tichy, revendiqué depuis longtemps par les jeunes de la région. Évoluant en deuxième division régionale, l’équipe de football de cette commune, la JST en l’occurrence, s’est vue contrainte d’être domiciliée au stade de la commune voisine d’Aokas, pour être acceptée par la ligue régionale afin de participer au championnat. Pour que le stade de Tichy soit homologué, il faut qu’il réponde à certains critères relatifs, notamment, à la pelouse et la tribune. C’est ce que demandent les jeunes de Tichy. Ainsi donc, à longueur des saisons sportives, la JST évolue à l’extérieur, car même en recevant les équipes adverses, elle le fait à Aokas. C’est justement dans l’espoir de terme à cette situation «de SDF» de leur équipe de football que les habitants de la station balnéaire de Tichy exigent la réalisation du stade de la localité, dont les premiers travaux ont été entamés. Contacté, le maire dira que la procédure doit être lancée, pour pouvoir bénéficier de l’enveloppe et de la décision de réalisation de la pelouse et des gradins. «Et cela prendra du temps», note-il. Il dira, aussi, ne pas comprendre «cet empressement des jeunes de recourir à des actions corsées, alors que tout le monde est informé qu’il y a des étapes à respecter pour concrétiser un projet».

A Gana.