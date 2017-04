Les travailleurs contractuels protestent

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 111 lecture(s)

Des dizaines d’employés de la direction des œuvres universitaires (DOU) de Bouira, recrutés dans le cadre des dispositifs d’insertion des jeunes de l’ANEM (DAIP et DAIF), ont protesté, hier, devant le siège de la DOU. A travers cette action, ils réclament leur intégration dans les postes qu’ils occupent depuis plusieurs années. Les protestataires, qui exercent essentiellement au niveau des résidences universitaires, réclament, aussi, l’intégration des années d’expérience professionnelle dans le secteur, pour les concours de recrutement, à l’image des autres secteurs de la fonction publique : «Nous avons tous 6 ans d’expérience dans le secteur des œuvres universitaires, mais malheureusement ces années ne sont même pas comptabilisées, alors que nous devrions être prioritaires lors des recrutements», dira Kamal, l’un des protestataire. Et d’enchaîner : «A chaque concours de recrutement, jamais l’un de nous n’a été retenu. L’on se demande pourquoi, dans d’autres secteurs, les contractuels sont prioritaires et pas dans notre secteur». Contacté, le nouveau directeur des œuvres universitaires de Bouira, M. Lamri Boudjemâa, a assuré que les opérations de recrutement dans ce secteur, «se font selon les procédures légales en application pour ce secteur, et aucune dérogation officielle, n’existe pour la comptabilisation des années d’expérience dans les notes des candidats au recrutement».

O. K.