La DJS dévoile le programme

La DJS a dévoilé un programme intitulé "Semaine culturelle d'expression amazighe", pour célébrer le 37e anniversaire du Printemps amazigh. Cette semaine s’étalera du 16 (ndlr, hier) jusqu'au 22 avril.

Ainsi, au chef-lieu de wilaya, d'intenses activités sont programmées notamment au parking du stade 1er Novembre, à partir de mardi prochain. Par ailleurs, les organisateurs ont prévu des expositions dans toutes les structures relevant de leur compétence, aussi bien dans les villages que dans les villes. Il s'agit des maisons de jeunes, des foyers pour jeunes et des stades communaux. Il est également prévu des sorties-plages à Tigzirt et à Azzefoun et des randonnées pédestres. À souligner que 5 600 jeunes vont participer à des tournois de football, qui seront organisées à l’occasion, 1 200 autres participeront à des sorties-plages où seront organisés des volontariats et 2 800 jeunes emprunteront des parcours pédestres. À ces activités, sont associées les établissements de jeunes, le mouvement associatif et sportif, les comités de quartiers et de villages, l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, le Haut commissariat à l'amazighité et les wilayas de Khenchela, Batna, Souk Ahras, Ghardaïa... Concernant les tournois de football, ils seront lancés aujourd'hui (16 avril) et ils se poursuivront jusqu'au 20 du même mois dans tous les stades communaux retenus à cet effet. Pour les randonnées pédestres, trois itinéraires ont été choisis à Iferhounène, Ouadhias et Bouzeguène. Pour la journée du 20 avril, une sortie à la «Grande plage» de Tigzirt est du programme et une autre à la plage Le Caroubier d'Azeffoun. Par ailleurs, dans pratiquement toutes les maisons de jeunes, il est prévu des expositions de robes kabyles, de poterie, de tapis, d'objets traditionnels, des coupures de journaux relatant l'événement et la chronologie du 20 avril 80. En outre, les organisateurs, chacun dans son établissement, ont programmé des conférences-débats, des projections de documentaires, des concours culturels et artistiques, de l'animation musicale et de l'animation culturelle. Cette année, il faut souligner que certains espaces ont été réservés pour servir de meetings et de conférences politiques dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain, si bien que certaines associations culturelles n'ont pas trouvé de salles pour célébrer l’événement.

Amar Ouramdane