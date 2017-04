Préavis de grève de deux jours

Par DDK | Il ya 2 heures 12 minutes | 123 lecture(s)

Un préavis de grève a été déposé par le Conseil syndical SEAAL (UGTA), le 13 avril 2017, auprès du centre de Taksebt pour un débrayage de deux jours, les 23 et 24 avril prochains. Cette grève cyclique évoluera d’une journée supplémentaire chaque semaine, lit-on dans le préavis de grève diffusé par ce syndicat. Dans leur plateforme de revendications, les travailleurs soulèvent différents soucis ayant trait, pour la majorité, à leurs conditions de travail socioprofessionnelles, entre autres, la mise en application de la nouvelle nomenclature, les allocations familiales, le manque d’effectif, la sécurité et la surveillance au niveau des sites, l’infirmerie et la médecine du travail. Dans le préavis de grève, le conseil syndical SEAAL impute le recours à cette action au «retard dans la satisfaction des revendications du 17/12/2014, auxquelles se sont greffées d’autres adoptées le même jour par l’assemblée générale», lit-on dans le document qui souligne également «le mépris affiché par la direction générale à l’encontre du conseil syndical du centre de Taksebt pour solutionner les problèmes.»

Hocine Moula