Baptisation du nouveau lycée

Par DDK

Ils avaient 17 et 19 ans, les frères Sadou Hocine et Mohamed Said quand ils sont tombés au champ d’honneur, respectivement en 1957 et 1960. Ils avaient, donc, l’âge des lycéens de Souk El-Ténine pour lesquels leur établissement portera désormais et à jamais le nom de ces deux glorieux martyrs. Hier donc, à l’occasion de la Journée du savoir, une grandiose cérémonie de baptisation a été organisée par la direction du lycée, en collaboration avec la coordination des parents d’élèves et la commune de Souk El-Ténine. L’amphithéâtre de l’établissement s’est avéré exigüe pour contenir la nombreuse assistance composée, entre autres, des élèves, du personnel enseignant et administratif du lycée, des parents d’élèves, des membres de la famille révolutionnaire, des autorités locales. La cérémonie a été très solennelle et s’est déroulée dans un climat emprunt d’émotion. Un vibrant hommage a été rendu aux deux glorieux martyrs par les autorités locales, mais aussi par les anciens moudjahidine qui ont rapporté d’émouvants témoignages à leur égard. La conférence du professeur Youcef Sahel intitulé «Les intellectuels et la révolution», a été suivie avec beaucoup d’intérêt, plus particulièrement par les élèves. D’autres festivités ont été tenus dans l’après-midi, notamment une remise des prix aux meilleurs élèves, du théâtre, de la projection vidéo… Le nouveau lycée portera désormais donc le nom du Lycée des Frères Sadou.

C. A.